Аварии и пробки: зачем власти хотят экономить на проектировании дорог

Сейчас схемы расстановки знаков, светофоров, барьерного ограждения, камер фиксации нарушений ПДД и нанесение разметки разрабатываются непосредственно при подготовке проектной документации объектов капитального строительства. Но так как этими объектами формально являются не только здания, а также дороги, развязки и эстакады, предложение обойтись без ПОДД насторожило экспертов.

По их мнению, принятие законопроекта в существующей редакции может привести к ухудшению качества дорожного проектирования, что повлечет за собой снижение уровня безопасности дорожного движения и негативно повлияет на пропускную способность этих дорог.

– Сэкономят время на строительстве, но выяснится, что потраченные миллиарды все равно будут использованы неэффективно, — считает заместитель начальника управления развития дорожно-транспортной инфраструктуры и разработки мероприятий по снижению аварийности ЦОДД Андрей Мухортиков. — Ведь схемы расстановки знаков, наесения разметки, режим работы светофоров являются не просто ключевой частью проекта строительства дороги, а базисом, вокруг которого он должен быть сформирован. При этом затраты на своевременное создание ПОДД можно оценить всего лишь в 1—2% от сметы проекта. А вот экономия может выйти боком: дорогу построят с такими параметрами, при которых будет просто невозможно безопасно организовать движение и решить проблему с возникшими пробками, например, из-за недостаточной ширины проезжей части…