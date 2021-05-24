Аварии и пробки: зачем власти хотят экономить на проектировании дорог

Сейчас схемы расстановки знаков, светофоров, барьерного ограждения, камер фиксации нарушений ПДД и нанесение разметки разрабатываются непосредственно при подготовке проектной документации объектов капитального строительства. Но так как этими объектами формально являются не только здания, а также дороги, развязки и эстакады, предложение обойтись без ПОДД насторожило экспертов.
По их мнению, принятие законопроекта в существующей редакции может привести к ухудшению качества дорожного проектирования, что повлечет за собой снижение уровня безопасности дорожного движения и негативно повлияет на пропускную способность этих дорог.
– Сэкономят время на строительстве, но выяснится, что потраченные миллиарды все равно будут использованы неэффективно, — считает заместитель начальника управления развития дорожно-транспортной инфраструктуры и разработки мероприятий по снижению аварийности ЦОДД Андрей Мухортиков. — Ведь схемы расстановки знаков, наесения разметки, режим работы светофоров являются не просто ключевой частью проекта строительства дороги, а базисом, вокруг которого он должен быть сформирован. При этом затраты на своевременное создание ПОДД можно оценить всего лишь в 1—2% от сметы проекта. А вот экономия может выйти боком: дорогу построят с такими параметрами, при которых будет просто невозможно безопасно организовать движение и решить проблему с возникшими пробками, например, из-за недостаточной ширины проезжей части…
– Проектирование обязательно должно включать в себя не только проект организации дорожного движения, но и все сопутствующие инфраструктурные элементы для сопутствующего оборудования: опоры, линейные сооружения, — поддержал коллегу руководитель проектов ООО «Автодория» Марат Гильманов. — Часто в работе приходится сталкиваться с тем, что инфраструктура для оборудования фотофиксации не предусматривается даже при новом строительстве. В результате происходит перерасход средств, из-за необходимости исправления допущенных ошибок. Кроме того, регионы часто вообще не имеют средств для реализации проектов организации дорожного движения…
– Важность исполнения поручения президента вполне понятна, но оно совершенно точно не предполагало экономию на дорожной безопасности, поэтому ускорять согласование проектов нужно не в ущерб качеству проектирования, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» ситуацию координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — Сейчас складывается впечатление, что вместо наращивания компетенции проектировщиков, предлагается сначала построить дорогу или здание, а потом придумывать, как грамотно там движение организовать. Это неминуемо приведет к тому, что за устранение ошибок придется заплатить дороже. При этом затраты на ПОДД никуда не исчезнут, их все равно придется нести, до строительства или после…
Эксперты рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» предлагают законотворцам рассмотреть вопрос о возвращении спорного законодательного документа на доработку. 18 мая законопроект прошел третье чтение в Госдуме и теперь должен быть одобрен сенаторами.