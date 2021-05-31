На месте будущей трассы М12 нашли поселения древнего человека

Так, возле села Малое Окулово уже обнаружены стоянки древних людей — охотников и рыболовов, которые кочевали за добычей. Они разбивали стоянки там, где лучше ловилась рыба или зверь. В местах стоянок найдены каменные орудия труда и оружие: наконечники стрел, копий, топоров, фрагменты лепных горошков, сделанных без гончарного круга, датированные 5—6 тысячелетием до Нашей эры.



Добавим, что в эпоху камня возле нынешнего Мурома кочевали древние племена. Этот факт был хорошо известен еще в XXI веке. Тогда археологическая комиссия во главе с графом Алексеем Уваровым, который считается основоположником российской археологической науки, проводила раскопки на территориях рядом с рекой Окой.

Кстати, в ходе своего обращения к Федеральному собранию, президент Владимир Путин заявил о необходимости увеличения протяженности будущего «платника» Москва-Казань. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.