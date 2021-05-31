В России написали «новые» правила для езды по платным дорогам

Проект впервые вводит понятие «электронное средство регистрации проезда» — так будет именоваться обычный транспондер. Кроме того, составители документа прописали понятия «предоплатный» и «постоплатный» расчет, а также устанавили, что тарифы зависят от времени суток, дня недели, категории транспортного средства и способа оплаты.

Кроме того, в правилах расшифрованы принципы работы системы «свободный поток» (free flow), которая позволяет проезжать участок без остановок перед шлагбаумом, а деньги списываются со счета автомобилиста. Напомним, что такой принцип пока действует только на ЦКАД.

То есть, по большому счету, проект постановления прописывает и закрепляет те вещи, которые уже существуют. Сейчас его передали для рассмотрения правительством РФ, а значит, его утверждение уже не за горами.

Кстати, принято считать, что платными дорогами обычно пользуются водители легковушек, которым хочется как можно быстрее добраться из точки «А» в точку «Б». Однако те, кто регулярно ездит по отечественным «платникам», наверняка стали замечать: месяц от месяца поток грузовиков по ним становится все более интенсивным.

Но почему российские перевозчики вдруг распробовали ЦКАД, М-4 «Дон» и М-11 «Нева» и другие трассы, за проезд по которым нужно отдавать деньги?