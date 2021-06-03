Последний участок ЦКАД достроят в начале июля

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Многолетняя эпопея строительства платной Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы вот-вот завершится. Об этом, по данным портала «АвтоВзгляд», сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

– Мы в этом году практически полностью заканчиваем Центральную кольцевую дорогу. Мы в прошлом году закончили 310 км строительства и 26 км закончим в начале июля, — заявил чиновник в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Примерно месяц назад он говорил, что этот участок находится в 83-процентной готовности. Напомним, что строительство ЦКАД стартовало в 2014 году. Однако по-настоящему интенсивные работы по ее возведению начались значительно позже из-за проблем с финансированием. Эта платная трасса протяженностью 336,5 км пролегает примерно в полусотне километров от МКАД, в районе А-107 «малого московского кольца» или «первой бетонки». Запуск движения по всему контуру ЦКАД намечен на третий квартал текущего года.

платные дороги
3 июня 2021
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