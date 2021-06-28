Почему Лефортовский тоннель — один из самых аварийных участков в Москве

И для начала напомним, что тоннель реально и очень длинный — 3246 м, и один из самых широких даже по европейским меркам — 7 полос движения (3 — в одну, 4 — в другую сторону). При этом, проложено сооружение так, что часто меняет направление: вверх-вниз, вправо-влево, а некоторые участки имеют боковой наклон. Кроме того, тут явно недостаточное освещение и меньшая ширина крайней левой полосы (ширина одной полосы — 3 метра 18 сантиметров, в то время как две другие имеют стандартную ширину 3 метра 50 сантиметров. Для автомобилей, двигающихся по более узкой полосе, увеличивается риск заноса при поворотах).Плюс — очень приличная глубина залегания (около 30 метров).

В итоге, как считают эксперты, въезжая сюда, водитель начинает испытывать серьезный психологический дискомфорт.. И, как рассказала порталу «АвтоВзгляд» руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина, именно в этом кроется одна из причин высокой аварийности:

– Одним из самых частых нарушений ППД здесь — обгон автомобиля несмотря на то, что перестраиваться из ряда в ряд запрещено. Так же, чисто психологически, водители увеличивает скорость, чтобы быстрее проехать замкнутое пространство, хотя при въезде в тоннель, наоборот, необходимо снизить скорость. Поэтому неудивительно, что кроме множества мелких ежедневных дорожных происшествий, здесь раз в два месяца случаются и серьезные. Одним словом, автовладельцам, попадающим сюда, на до учитывать и дорожные нюансы, и психологически, а значит как можно тщательнее соблюдать ПДД…