Аварийные комиссары на «платниках» заменили техпомощь и ГИБДД

Фото: Автодор.
Как известно, на всех платных участках госкомпании «Автодор» работает служба аварийных комиссаров. Вызвать аваркомов можно по единому короткому номеру *390, притом помощь оказывается совершенно бесплатно. Время прибытия экипажа на место происшествия не превышает 12 минут. При этом все аварийные комиссары предварительно проходят специальную подготовку
Алексей Кованов

Всего на платных участках дорог «Автодора» общей протяженностью 1 769 км работает 83 экипажа аварийных комиссаров. Из них 13 — на ЦКАД, на М-11 «Нева» — 23, на М-4 «Дон» — 44. На трассах М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина», где лишь по одному платному участку, работает один и два экипажа, соответственно.

Любопытно, что на платных участках М-4 «Дон» за пять месяцев текущего года аваркомы выехали на вызов автомобилистов свыше 4 700 раз. В половине случаев водителям требовалась техническая помощь из-за неисправности автомобиля. На трассе М-11 «Нева» за этот же период поддержка понадобилась более 2 000 раз.

Отдельная статистика касается ЦКАД. Всего за 11 месяцев работы этого «платника» комиссары оказали помощь водителям 2 689 раз. И опять же — главной причиной выездов оказалась техническая помощь водителям, чьи автомобили вышли из строя.

Вообще, число вызовов экипажей в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросло на 65%. При этом рост количества обращений связан не с увеличением числа ДТП, а с открытием новых участков дорог. Еще один важный фактор — повышение интенсивности движения.

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1 июля 2021
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