Аварийные комиссары на «платниках» заменили техпомощь и ГИБДД

Всего на платных участках дорог «Автодора» общей протяженностью 1 769 км работает 83 экипажа аварийных комиссаров. Из них 13 — на ЦКАД, на М-11 «Нева» — 23, на М-4 «Дон» — 44. На трассах М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина», где лишь по одному платному участку, работает один и два экипажа, соответственно.

Любопытно, что на платных участках М-4 «Дон» за пять месяцев текущего года аваркомы выехали на вызов автомобилистов свыше 4 700 раз. В половине случаев водителям требовалась техническая помощь из-за неисправности автомобиля. На трассе М-11 «Нева» за этот же период поддержка понадобилась более 2 000 раз.

Отдельная статистика касается ЦКАД. Всего за 11 месяцев работы этого «платника» комиссары оказали помощь водителям 2 689 раз. И опять же — главной причиной выездов оказалась техническая помощь водителям, чьи автомобили вышли из строя.

Вообще, число вызовов экипажей в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросло на 65%. При этом рост количества обращений связан не с увеличением числа ДТП, а с открытием новых участков дорог. Еще один важный фактор — повышение интенсивности движения.