Власти ввалят миллиарды рублей, чтобы по дорогам России ездили беспилотники

Отечественный Минтранс, как сообщают «Известия», готов освоить на беспилотной теме более 800 млрд рублей — эта сумма будет потрачена до 2030 года, притом 490 млрд будут взять из бюджеты, а остальное — из внебюджетных фондов. Развивать планируется не только автомобили, но и другие беспилотники — железнодорожный, воздушный и водный автономный транспорт.

В частности, на создание инфраструктуры для беспилотного и подключенного автомобильного транспорта потребуется свыше 379 млрд рублей. Еще 155 млрд «целковых» уйдут на возведение сети зарядных и заправочных станций для машин на автоматическом управлении. Масштабно, ничего не скажешь!

Вообще, российские власти вовсю говорят про подготовку дорожной сети для движения по ней беспилотный автомобилей. Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, некоторые дороги уже сейчас готовы для того, чтобы по ним передвигались машины без водителей.