Почему лучше отказаться от отпуска в Сочи на автомобиле

Традиционные летние пробки в городе никуда не делись. Поэтому водители, которые устремились на курорт на своем транспорте будут горько разочарованы, ведь к заторам, воникшим еще в мае, прибавилась и лютая жара. Для начала придется потолкаться при подъезде к городу, там где горный перевал, а также в поселке Лазаревкое и Дагомысе. Затем отдыхающих ждет коллапс в районе Хостинского виадука, идущего в сторону Адлера. От него стонут все, потому как это единственная дорога в Адлер, Олимпийский парк и аэропорт. При этом решения проблемы нет, потому как расширять дорогу просто некуда.
Никуда не делись и старые сложности, вроде состояния второстепенных дорог. На Новороссийском шоссе в районе Мыса Видный уже несколько лет ждет ремонта кусок дороги, через который прошел сель. Место банально огородили бетонными блоками, вот и все решение. В результате проезжая часть сильно сужена, что провоцирует образование заторов и создает аварийные ситуации, ведь все повороты на этом участке «слепые». А на улице Самшитовой в Сочи, что ведет к уникальному природному памятнику — Тисо-cамшитовой роще — просел асфальт. Впрочем, это происходит с завидной регулярностью, так что никто уже и не удивляется, лишь перманентно вспоминая могучий русский язык.
Серьезно спутал планы отдыхающим и недавний ливень, который спровоцировал выход рек из берегов, включая Кудепсту. В результате на пляжи вынесло большое количество деревьев и разного мусора, а заодно горный поток унес с собой машины и местных жителей, и отдыхающих. Сейчас бедолаги занимаются сбором справок и думают как возвращаться назад, ведь верные «железные кони» уже не подлежат восстановлению, а цены на авиабилеты давно нельзя назвать бюджетными.
К чести коммунальщиков отметим, что они довольно быстро откачали воду с затопленных улиц, а на городских пляжах убрали поломанные сооружения, хотя и не везде. Их вывозили пару дней грузовиками. Но на диких пляжах последствия ливней видны до сих пор, так что лучше туда не ходить, ведь велик риск повредить ноги о коряги или стекла.
И как же не упомянуть про новые коронавирусные ограничения, которые тоже не добавляют оптимизма. Сейчас при заезде в отель требуют свежий ПЦР тест, а в августе потребуется еще и сертификат о вакцинации, поэтому граждане начали массово интересоваться частным сектором. Ведь при заезде туда, никаких тестов показывать не надо. В результате цены на съемные квартиры и дома резко подскочили. Поэтому даже такой «дикий» отдых влетит в копеечку и обойдется дороже пакетного тура «все включено» в Турцию или на Кипр. Стоит ли в таком случае переплачивать, каждый решает сам.