Почему лучше отказаться от отпуска в Сочи на автомобиле

Традиционные летние пробки в городе никуда не делись. Поэтому водители, которые устремились на курорт на своем транспорте будут горько разочарованы, ведь к заторам, воникшим еще в мае, прибавилась и лютая жара. Для начала придется потолкаться при подъезде к городу, там где горный перевал, а также в поселке Лазаревкое и Дагомысе. Затем отдыхающих ждет коллапс в районе Хостинского виадука, идущего в сторону Адлера. От него стонут все, потому как это единственная дорога в Адлер, Олимпийский парк и аэропорт. При этом решения проблемы нет, потому как расширять дорогу просто некуда.

Никуда не делись и старые сложности, вроде состояния второстепенных дорог. На Новороссийском шоссе в районе Мыса Видный уже несколько лет ждет ремонта кусок дороги, через который прошел сель. Место банально огородили бетонными блоками, вот и все решение. В результате проезжая часть сильно сужена, что провоцирует образование заторов и создает аварийные ситуации, ведь все повороты на этом участке «слепые». А на улице Самшитовой в Сочи, что ведет к уникальному природному памятнику — Тисо-cамшитовой роще — просел асфальт. Впрочем, это происходит с завидной регулярностью, так что никто уже и не удивляется, лишь перманентно вспоминая могучий русский язык.