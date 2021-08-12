На автотрассе М12 «Москва—Казань» уложили первый километр асфальта

Первый асфальт автобана уложен возле деревни Мичково Малышевского сельского поселения Селивановского района. Как удалось разузнать владимирскому изданию «Зебра ТВ», несмотря на эпитет «пробный», дорожники уложили полностью готовый километровый участок платной дороги. Более того, в самое ближайшее время начнется асфальтирование и других участков третьего этапа.

Можно предположить, что «Автодор» использует крайне аккуратные формулировки, так как документация скоростного автобана М12 до сих пор находится на рассмотрении Главгосэкспертизы. Итоговое заключение будет готово не раньше середины августа, а основное строительство начется осенью 2021 года.

Кстати, недавно «Автодор» преподнес крайне неприятный для отпускников сюрприз, поменяв тарифы на двух самых популярных магистралях — М4 «Дон» и М11 «Нева». Отменены оказались не только «ночные» скидки, но и дисконт по транспондеру.