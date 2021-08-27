Для возведения трассы М12 «Москва-Казань» построено 22 завода

Работы завершены на понтонной переправе через реку Тёша и Пьяна в Нижегородской области, через Суру в Чувашии и Свиягу.

Всего для обеспечения проезда строительной техники при поддержке Минобороны планируется восемь понтонов под Нижним Новгородом, в Московской и Владимирской областях, в Чувашии и Татарстане.

На площадках, как уже было сказано, возведено 10 заводов по производству бетона и двенадцать — асфальтобетона. На объектах задействовано свыше 10 000 человек и без малого 4000 единиц спецтехники.