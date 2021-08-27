Деградация Peugeot: Россию хотят завалить испорченными «французами»

Иранцы не любят считать себя осколком Османской Империи. Они обожают полагать себя наследниками древних персов. Поэтому язык у них — персидский. И автомобили у них — персидские. Что внутри Ирана считается достижением. А в остальном мире — поводом для паники.

Иран — грустная иллюстрация деградации. Получив в руки современные технологии французского Peugeot, они доказали, что с неплохого старта можно очень быстро откатиться в прошлый век. Прежде аналогичного результата они добились с британским Hillman Hunter образца 1967 года, который выпускали у себя до 2005-го под именем Paykan.

Еще хуже получилось с немецким Mercedes O309, поскольку его персы осмелились поставлять на экспорт. В СССР этот автобус водители прозвали оскорбительным прозвищем «Иран-контрас». Зато с тех пор приходить в Россию со своим автопромом у иранцев вошло в привычку. И только мы переведем дух, как иранцы вновь стучатся в надежде, что мы уже соскучились. И хвастаются своими персидскими автомобилями, которые за время передышки становятся очевидно хуже.