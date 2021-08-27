Деградация Peugeot: Россию хотят завалить испорченными «французами»

Иранцы не любят считать себя осколком Османской Империи. Они обожают полагать себя наследниками древних персов. Поэтому язык у них — персидский. И автомобили у них — персидские. Что внутри Ирана считается достижением. А в остальном мире — поводом для паники.
Иран — грустная иллюстрация деградации. Получив в руки современные технологии французского Peugeot, они доказали, что с неплохого старта можно очень быстро откатиться в прошлый век. Прежде аналогичного результата они добились с британским Hillman Hunter образца 1967 года, который выпускали у себя до 2005-го под именем Paykan.
Еще хуже получилось с немецким Mercedes O309, поскольку его персы осмелились поставлять на экспорт. В СССР этот автобус водители прозвали оскорбительным прозвищем «Иран-контрас». Зато с тех пор приходить в Россию со своим автопромом у иранцев вошло в привычку. И только мы переведем дух, как иранцы вновь стучатся в надежде, что мы уже соскучились. И хвастаются своими персидскими автомобилями, которые за время передышки становятся очевидно хуже.
Персидский конь Samand, сделанный из Peugeot 405 образца 1987 года, в Россию постучал копытом в 2006-м. Слегка напугав обывателя (особенно функцией голосового сопровождения), Samand прижился и даже породил дилерскую сеть, присутствия в которой хватило на три года. Обратно лошадь попросилась в 2016 году, показавшись на Московском автосалоне. Но дальше подиума не пошла.
За годы передышки иранцы взялись за белорусов, пытаясь смастерить СП с фабрикой «Юнисон» и добились успеха в Азербайджане, наладив выпуск престарелой лошади под именем Khazar. Попытка возвращения в Россию в 2018 году была замаскирована под явление азербайджанского автопрома русскому народу. И тут было на что посмотреть. Обветшалый Samand очень сильно изменился. Из некрасивого автомобиля среднего качества он деградировал до уродливого авто отвратительной сборки. Технологии производства, материалов и состояние комплектующих новейшего персидского автомобиля упали до уровня китайского кустарного автопрома конца прошлого века.
И вот — новый виток экспансии иранского автопрома в РФ. На выставку «Интеравто-2021» в «Крокус-Экспо», Iran Khodro Company (IKCO) привезла три лучших модели и живого посла Ирана в России Казема Джалали.
Самая современная машина Персии — Iran Khodro Tara. Значимость модели столь велика, что благословил ее в большую жизнь лично товарищ Сталин (зачеркнуто), лично Президент Ирана Хасан Раухани на заседании в Кремле (зачеркнуто), на заседании кабинета министров в Тегеране 19 февраля 2020 года.
Автомобиль сделан не автогеном из мусорного бака, а на модифицированной платформе IKP1 от Iran Khodro, которая является версией платформы PSA PF1 1998 года для Peugeot 206. Но персы полагают, что это не эксгумация трупа 206, а пластическая операция более свежего автомобиля образца 2012 года — Peugeot 301. И мотор хороший, проверенный временем и модернизированный иранцами TU5P 1986 года (1,6 л мощностью 113 л. с).
Вторя машина персидского присутствия на выставке — Ranna+. Русскому уху оба названия кажутся дикими. Зато они гармонично сочетаются с обликом, поскольку «Тара» и вправду похожа на ящик, а «Рана» выглядит весьма раненой.
В прошлой жизни «Рана» была Peugeot 206. С тех пор над ней беспощадно глумились технологи, инженеры и, к сожалению, те, кого персы позвали вместо дизайнеров. От оригинала автомобилю досталась отличная торсионная задняя подвеска. Но персы укрепили на ней алюминиевый кронштейн и поставили два рычага-растяжки. Смысл содеянного они пояснить не смогли.
В салоне видно, как деградация страны сказывается на качестве производства. Французские штампы износились и некогда отлично подогнанные детали перестали стыковаться, упираясь и мешая друг другу. К тому же, салон «Раны» завонял китайским фенолом. Прежде это был признак отсталости и так пахли автомобили из Китая, Индии и Ирана. Сегодня так воняют только индийские и иранские автомобили. Зато двигатель у «новинки рынка» все тот же — проверенный временем и модернизированный иранцами TU5P 1986 года.
Флагман персидского автопрома — Dena+, он же Samand, он же Khazar. Время беспощадно к его старости. Данный жеребец теперь скорее из породы троянских, чем персидских скакунов. К сожалению, вместо могильщиков над ним работали дизайнеры.
Они задиристо смастерили багажник а`ля Крис Бэнгл, добавили китайщины в салон и, кажется, набили бедолаге морду. Во всяком случае, вид спереди охарактеризовать крайне трудно. Поль Брак говорил, что красота автомобиля определяется красотой женщин. Возможно, иранцы вдохновлялись женщиной в парандже. Флагман Dena+ — самый удручающий изо всей тройки персидских достижений.
К тому же сделан из очень плохого металла. За полдня выставки ему несколько раз открыли капот и уже набили заметную вмятину при попытках закрыть. Двигатель, ну, вы догадались? Все тот же TU5P 1986 года. Но ему добавили турбину и, не меняя объема, написали на крышке 1.7, а мощность теперь — 150 л. с. И коробка — автоматическая, 6 ступеней.
Затевая производство в РФ и находясь в поиске партнера, Iran Khodro Company проводила опрос потенциальных клиентов на протяжении всех дней выставки. Опросник большой, подробный, с возможностью выставить собственные оценки. И с ориентировочными ценами: Tara — 1 100 000 ₽, Ranna+ — 880 000 ₽, Dena+ — 1 320 000 ₽
Официальный представитель IKCO отметил, что в Москве за подобные деньги их вряд ли ждет успех. Поэтому ставка будет сделана на провинцию. Вся надежда на потребителей «Боярышника»?