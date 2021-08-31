Почему «Росавтодор» не может убрать главное «бутылочное горлышко» на М7

По официальной статистике за 7 месяцев 2021 года на 19-километровом отрезке М7 было зафиксировано 15 ДТП, в которых пострадал 21 человек, погибло двое. Для сравнения, в 2020-м произошло 22 ДТП, где травмы получили 35, а погибли 8 граждан. Основные причины аварий — нарушение скоростного режима, несоблюдение дистанции и выезды на «встречку».

Как рассказал изданию «Зебра ТВ» представитель ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород», нижегородская «дочка» федеарального «Росавтодора» давным-давно разработала проект по реконструкции владимирской «южки»!

Так, положительное заключение Главгосэкспертизы было получено аж… 3 года назад. Однако проект продолжает лежать «под сукном», дожидаясь финансирования.

Очевидно, что власти не хотят расширять проблемный участок до четырех полос по одной простой причине: уже скоро (возможно, досрочно) будет сдан отрезок платной магистрали М12 от Москвы до Нижнего Новгорода. И тогда нагрузка на М7 станет заметно меньше.

Кстати, на стройке трассы М12, что поначалу соединит Москву и Казань, а затем двинется дальше, произошло важное событие: на третьем отрезке магистрали (что идет по Владимирской области) неделе был уложен первый километр так называемого пробного асфальта.