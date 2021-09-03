Добраться из Москвы до Урала на автомобиле можно будет вдвое быстрее

На заседании заседании ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко обсудили возможные перспективы нового направления.

Ожидается, что в рамках будущего маршрута от Казани от Екатеринбурга пройдет ремонт 72 км дороги Р242 на Персмком тракте. Этот участок будет бесплатным. Правда, за перегон Дюртюли — Ачит протяженностью 274 км придется заплатить. Впрочем, как и за отрезок 810 км от Москвы до Казани. Зато, как уже было сказано, удастся сильно сократить время в пути.

Вот только не лишним было бы организовать по маршруту следования автозаправочные станции, гостиницы и точки питания. Как известно, на тех же М11 и М4 их не хватает, и в сезон отпусков там возникают неимоверные пробки. Хочется верить, что инфраструктура будет развиваться быстрее, чем «голое» строительство дорог, направленное,прежде всего, на извлечение прибыли с населения.