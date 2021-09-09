Россияне смогут быстрее добираться до курортов Крыма на автомобиле

Новый обход существенно увеличит пропускную способность подходов к Крымскому мосту и сократит время поездки к Черному морю. Притом стройка ведется поистине стахановскими темпами!

Так, на 10 из 52 километров ДЗОК уже уложен асфальтобетон — это 20% от общей протяженности нового обхода. Кроме того, возводится 11 искусственных сооружений: восемь путепроводов (три из которых тоннельного типа), а также три моста через реки.

Согласно проекту, строительно-монтажные работы должны завершиться до конца 2023 года. Это будет участок первой технической категории, без пересечений в одном уровне с другими дорогами.

И продолжая «дорожную» тему. Для тех россиян, кто проводят свой летний отдых (или вообще живут) на территории Крымского полуострова, не секрет, что большая часть дорог там находится, мягко говоря, в удовлетворительном состоянии. Зная это, федеральные чиновники решили выделить на решение второй русской проблемы некоторое количество бюджетных средств.