Гидрометцентр рассказал, почему москвичам нельзя «переобувать» свои машины в октябре

‑ В октябре менять резину не нужно. Это пока неактуально и преждевременно. Днем все-таки прогнозируется, что будет выше пяти градусов тепла, поэтому нет необходимости, — высказался на тему сезонной смены авторезины научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он напомнил, что заниматься этим следует тогда, когда температура будет устойчиво держаться ниже отметки в пять градусов тепла.

По словам Вильфанда, в московском регионе переход среднесуточной температуры через ноль градусов происходит обычно в районе 9—10 ноября. По крайней мере, статистика наблюдений за последние 30 лет свидетельствует именно об этом. Вот в это время, считает синоптик, столичным автовладельцам и следует заниматься «переобувкой» своих транспортных средств.