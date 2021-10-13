Чем интерактивная АЗС отличается от обычной заправки

Так, например, на глазах преображаются даже такие не сильно загруженные направления, как 637-километровая автодорога А119, идущая от Вологды до Медвежьегорска через Вытегру и Пудож.

Совсем недавно здесь капитально отремонтировали 8,7-километровый участок, превратив его в современную четырехполосную магистраль, существенно снизившую плотность потока на въезде в Вологду, движение стало свободным и безопасным, без пробок, увеличилась пропускная способность,

Кроме того, здесь появился многофункциональный комплекс дорожного сервиса, который объединяет АЗС, площадку для заправки электромобилей, кафе, логистический центр по выпуску продукции для сети придорожных объектов общепита. Объект расположен в поселке Майский на 10-м км трассы. При этом входящая в него АЗС «Газпромнефть» заслуживает отдельного упоминания, поскольку является… интерактивной.

А именно в этом формате тут представлены встроенные в экстерьер медиа-экраны, использующиеся для коммуникации с клиентами; применяются современные технологии — оборудование подключено к единому мониторинговому центру инфраструктуры, который в онлайн-режиме отслеживает исправность приборов и сохранность топлива. Внедренная на АЗС технология безоператорного приема нефтепродуктов обеспечивает непрерывную работу станции без остановки реализации отдельных видов топлива.