Чем интерактивная АЗС отличается от обычной заправки

Так, например, на глазах преображаются даже такие не сильно загруженные направления, как 637-километровая автодорога А119, идущая от Вологды до Медвежьегорска через Вытегру и Пудож.
Совсем недавно здесь капитально отремонтировали 8,7-километровый участок, превратив его в современную четырехполосную магистраль, существенно снизившую плотность потока на въезде в Вологду, движение стало свободным и безопасным, без пробок, увеличилась пропускная способность,
Кроме того, здесь появился многофункциональный комплекс дорожного сервиса, который объединяет АЗС, площадку для заправки электромобилей, кафе, логистический центр по выпуску продукции для сети придорожных объектов общепита. Объект расположен в поселке Майский на 10-м км трассы. При этом входящая в него АЗС «Газпромнефть» заслуживает отдельного упоминания, поскольку является… интерактивной.
А именно в этом формате тут представлены встроенные в экстерьер медиа-экраны, использующиеся для коммуникации с клиентами; применяются современные технологии — оборудование подключено к единому мониторинговому центру инфраструктуры, который в онлайн-режиме отслеживает исправность приборов и сохранность топлива. Внедренная на АЗС технология безоператорного приема нефтепродуктов обеспечивает непрерывную работу станции без остановки реализации отдельных видов топлива.
Водителям явно придется по душе, что станция работает по системе постоплаты, благодаря чему время пребывания тут сокращается вдвое. А оплатить топливо можно как классическим способом, так и не выходя из автомобиля с помощью мобильного приложения «АЗС Газпромнефть».
Не менее важный для автопутешественников и перевозчиков момент — возможность вкусно и сытно поесть в комфортных услувиях. И их приятно удивит разместившееся здесь кафе «Баранка».
– Вместе с нашим партнером сетью АЗС «Газпромнефть» мы готовы предложить лучшую дорожную инфраструктуру и разрушить стереотип об отсутствии придорожного сервиса в нашей стране. Кроме того, важно отметить, что путешествия по России стали неотъемлемой частью нашей жизни, в связи с этим наша общая цель — сделать их максимально комфортными, безопасными и привлекательными для любой аудитории, — заявил порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор ООО «Кафе Баранка» Владимир Красулин.