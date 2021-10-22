Почему российские светофоры нового поколения провоцируют безумные пробки

Как оказалось, плоские светодиодные светофоры без привычных козырьков даже при небольшом снегопаде становятся совершенно невидимыми: блоки светодиодов просто оказываются залеплены снегом. А оттаивают новомодные устройства по нескольку часов. В итоге на перекрестках возникает настоящий коллапс, а на прилегающих улицах — огромные пробки.

Прогрессивные горожане предлагают оснастить «электронных постовых» обогревом, а другая часть комментатаров предлагает банально вернуть светофоры прежнего образца — с лампами накаливания и полукруглыми козырьками. Правда, в этом споре участие пока не приняла самая главная сторона — мэрия Челябинска.

И еще один пример внедрения современных технологий. Так, власти Подмосковья оборудуют деревенские дороги биотуалетами, видеокамерами и шлагбаумами. Правда, как выяснил портал «АвтоВзгляд», подобное будет доступно далеко не всем сельским поселениям.