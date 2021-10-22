Почему российские светофоры нового поколения провоцируют безумные пробки

Фото: vk.com, группа Челябинский урбанист.
Челябинск можно назвать российской столицей светофоров: за 15 лет там поменяли сразу четыре поколения этих устройств! Притом последняя генерация, как выяснил портал «АвтоВзгляд», оказалась откровенно неудачной.
Алексей Кованов

Как оказалось, плоские светодиодные светофоры без привычных козырьков даже при небольшом снегопаде становятся совершенно невидимыми: блоки светодиодов просто оказываются залеплены снегом. А оттаивают новомодные устройства по нескольку часов. В итоге на перекрестках возникает настоящий коллапс, а на прилегающих улицах — огромные пробки.

Прогрессивные горожане предлагают оснастить «электронных постовых» обогревом, а другая часть комментатаров предлагает банально вернуть светофоры прежнего образца — с лампами накаливания и полукруглыми козырьками. Правда, в этом споре участие пока не приняла самая главная сторона — мэрия Челябинска.

И еще один пример внедрения современных технологий. Так, власти Подмосковья оборудуют деревенские дороги биотуалетами, видеокамерами и шлагбаумами. Правда, как выяснил портал «АвтоВзгляд», подобное будет доступно далеко не всем сельским поселениям.

безопасность дорожного движения, дорога, ГИБДД, скандал
22 октября 2021
453