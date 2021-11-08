Нашлась новая причина, чтобы повсеместно вводить ограничения скорости

Все дело — в заботе об окружающей среде. Ведь, чем быстрее едет автомобиль, тем выше расход топлива и, соответственно, объем вредных выбросов. Как уточняет издание Deutsche Welle, введение ограничений скорости на автобанах может сократить выбросы углекислого газа по всей стране на 2 000 000 тонн ежегодно. А замедление остальных трасс лишь усилит этот эффект.

Однако есть альтернатива. Если повысить налоги (!) на топливо, мясо и молочные продукты, то скоростные лимиты можно оставить прежними. Поэтому вполне логично, что 60% немцев, включая гонщика Себастьяна Феттеля, по данным вышеупомянутого издания, предпочтут сохранить существующие ценники на повседневные продукты, но отказаться от быстрой езды.

В России об экологии так рьяно пока не беспокоятся… Однако сама идея — снижаем скорость, чтобы беречь природу — может понравиться отечественным чиновникам. Ведь, где есть ограничение, там можно поставить камеру, а где камера, там живой поток денег от невнимательных автомобилистов.

Между тем, очередная попытка фактической отмены нештрафуемого порога скорости в комплекте с драконовским ужесточением наказаний за превышение спидлимита зафиксирована в Мосгодуме. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.