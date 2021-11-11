Владимирскую и Нижегородскую области соединит грандиозный мост через Оку

Мост через реку Оку — это единственный вантовый мост на М-12. Двухпилонная конструкция предполагает сооружение отдельных опор высотой около 80 метров, а чтобы соединить берега Владимирской и Нижегородской области, потребуется необходимо 364 мостовых 15-метровых элемента, каждый из которых весит 13 тонн. Итогом расбот станет мостовой переход протяженностью 1378 метров

В рамках подготовки к строительству сейчас завершается последний этап инженерно-геологических изысканий там, где планируется возведение фундаментов пилонов. Притом буровая установка подъезжает по специальному технологическому мосту — последний готов на 80 процентов, но после сдачи вантового перехода его технологический дублер демонтируют.

Напомним, что сегодня новая скоростная трасса М12 Москва—Казань (которая, как известно, в итоге протянется до Екатеринбурга) — это ключевой проект госкомпании «Автодор». И недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как движется процесс возведения будущего «платника».