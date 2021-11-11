Владимирскую и Нижегородскую области соединит грандиозный мост через Оку

Фото: Автодор.
Одним из наиболее масштабных сооружений, что будут возведены при строительстве будущей трассы М12, станет вантовый мост через реку Ока. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», первые элементы металлоконструкций пролетного строения недавно доставили на место проведения работ.
Алексей Кованов

Мост через реку Оку — это единственный вантовый мост на М-12. Двухпилонная конструкция предполагает сооружение отдельных опор высотой около 80 метров, а чтобы соединить берега Владимирской и Нижегородской области, потребуется необходимо 364 мостовых 15-метровых элемента, каждый из которых весит 13 тонн. Итогом расбот станет мостовой переход протяженностью 1378 метров

В рамках подготовки к строительству сейчас завершается последний этап инженерно-геологических изысканий там, где планируется возведение фундаментов пилонов. Притом буровая установка подъезжает по специальному технологическому мосту — последний готов на 80 процентов, но после сдачи вантового перехода его технологический дублер демонтируют.

Напомним, что сегодня новая скоростная трасса М12 Москва—Казань (которая, как известно, в итоге протянется до Екатеринбурга) — это ключевой проект госкомпании «Автодор». И недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, как движется процесс возведения будущего «платника».

платные дороги, дорога
11 ноября 2021
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