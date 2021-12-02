В России появятся новые скоростные дороги от Урала до Черного моря

В глобальных планах госкомпании «Автодор» — строительство скоростных дорог от Урала до Черного моря, которые позволят сократить поездку на автомобиле от Екатеринбурга до побережья с нынешних 33 до минимальных 22 часов.

- Мы рассматриваем проекты развития каркаса автомобильных дорог скоростных. В первую очередь у нас в планах — связать Урал с Черным морем, регионы, которые находятся в Поволжье — Екатеринбург, Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Краснодар. Это еще 1600 километров. Мы планируем их завершить к 2035 году, — уточнил порталу «АвтоВзгляд» председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.



Еще один проект, который свяжет торговые точки Китая, Казахстана и пройдет по территории шести регионов Российской Федерации — это тпсса «Меридиан». Также госкомпании предстоит решить серьезные точечные задачи — в частности, построить дублер КАД под Санкт-Петербургом.

А вообще, план-минимум для госкомпании до 2035 года — сформировать базовый каркас скоростных автомобильных дорог общей протяженностью порядка 7—10 тысяч километров.

Сейчас «Автодор» реализует проект трассы М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» и занимается предпроектными работами для строительства 275 км участка «Дюртюли — Ачит». Последний станет продолжением М12 от Казани до Екатеринбурга.