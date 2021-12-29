Депутаты предложили наказывать за ДТП не водителей, а чиновников

Фото: novokuznetsk.su.
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», вице-премьер, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин призвал снизить допустимый промилле алкоголя в крови водителя, а также уменьшить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Разумеется, у этого предложения появились весьма серьезные противники.
Алексей Кованов

На самом деле, в России больше трети ДТП вызваны неудовлетворительными дорожными условиями: в прошлом году такие аварии унесли жизни 5 000 человек. Правда, в правительстве ужасающая статистика осталась незамеченной, зато на свет оказались снова извлечены идеи, которые многократно обсуждались и признавались бессмысленными и вредными.

- Понятно, что с водителя спрос в первую очередь. Но назовите хоть одного чиновника, кто хоть как-то ответил за одну из 48879 аварий случившихся в прошлом году в условиях безобразного состояния наших дорог, которыми, кстати, в правительстве ведает г-н Хуснуллин, — отметил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По мнению лидера социалистов, главный резерв повышения безопасности движения — в введении наказаний для ответственных чиновников, а не в том, «чтобы кошмарить водителей, придумывая, как им еще больше усложнить жизнь».

Добавим, что идея отменить нештрафуемый порог скорости вполне достойна обсуждения, по-прежнему считают в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности.

ПДД, безопасность дорожного движения, дорога, скандал
29 декабря 2021
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