Депутаты предложили наказывать за ДТП не водителей, а чиновников

На самом деле, в России больше трети ДТП вызваны неудовлетворительными дорожными условиями: в прошлом году такие аварии унесли жизни 5 000 человек. Правда, в правительстве ужасающая статистика осталась незамеченной, зато на свет оказались снова извлечены идеи, которые многократно обсуждались и признавались бессмысленными и вредными.

- Понятно, что с водителя спрос в первую очередь. Но назовите хоть одного чиновника, кто хоть как-то ответил за одну из 48879 аварий случившихся в прошлом году в условиях безобразного состояния наших дорог, которыми, кстати, в правительстве ведает г-н Хуснуллин, — отметил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По мнению лидера социалистов, главный резерв повышения безопасности движения — в введении наказаний для ответственных чиновников, а не в том, «чтобы кошмарить водителей, придумывая, как им еще больше усложнить жизнь».

Добавим, что идея отменить нештрафуемый порог скорости вполне достойна обсуждения, по-прежнему считают в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает подробности.