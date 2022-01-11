Минское шоссе М1 «Беларусь» стало платным

С 11 января один из участков шоссе М-1 «Беларусь» в Подмосковье превратился в платный. Теперь за проезд по 20-километровому отрезку Минского шоссе между Центральной кольцевой автодорогой (ЦКАД) и Кубинкой (45–66-й километр) придется заплатить «Автодору» денюжку. Для легковушек в будни проезд тут стоит 100 рублей, а в выходные 120 рублей. Для легких коммерческих авто и машин с прицепами высотой более 2 метров тариф равен 150 рублям. Владельцы тяжелых трехосных (и более) грузовиков, а также туристических и междугородних автобусов раскошелятся на 330 рублей. Пункт взимания платы один — на 46-м километре дороги.

Сообщается, что «Автодор» предварительно расширил М1 с двух до трех полос движения в каждую сторону и построил по краям реконструированной трассы бесплатные «дублеры». На них установлена низкая разрешенная скорость и организованы левые повороты. Кроме того, возведены девять пешеходных переходов и развязка на пересечении Минского шоссе с трассой Кубинка—Наро-Фоминск. Теперь по аналогичному «рецепту» в платную трассу будут превращать следующий участок М1 — между Кубинкой и «второй бетонкой» (66–84-й километр).