Власти внезапно заявили, что проезд по «платникам» должен быть недорогим

Фото: Автодор.
Минэкономики совершенно неожиданно раскритиковало проект Минтранса, чиновники которого предлагали повысить потолок тарифов на государственных платных дорогах. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности межведомственной конфронтации.
Алексей Кованов

Проект Минтранса предполагал новую систему тарифов, которая бы ускорила дорожное строительство при нехватке бюджетных средств. Так, для легкового транспорта предельное значение стоимости одного километра пробега предлагалось поднять с нынешних 3 сразу до 5 рублей.

Вот только эксперты Минэкономики, как сообщает «Коммерсант», подсчитали, что после этого количество пользователей «платников» снизится и, в итоге, выручка упадет на столько, что оплачивать содержание и ремонт «автобанов» будет не на что.

Сейчас стороны пытаются найти компромисс. «По завершении всех согласительных процедур проект постановления может дорабатываться», — приводит издание цитату пресс-службы Минэкономики.

И продолжая околодорожную тему. В Подмосковье на месте бесплатного федерального шоссе появилась еще одна платная трасса. Портал «АвтоВзгляд» раскрывает подробности.

платные дороги, дорога
12 января 2022
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