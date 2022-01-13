Как на платных дорогах борются с мошенниками

Как сообщает ГК «Автодор», в прошлом году аварийные комиссары, работающие на трассах М11, М3, М4 и ЦКАД, предотвратили сразу несколько попыток мелкого мошенничества. Схема следующая: неисправная машина останавливается на обочине — через некоторое время к ней подъезжает «эксперт» и убеждает водителя в том, что ему непременно нужен эвакуатор, хотя на самом деле поломка несерьезная. Что делали аварийные комиссары? Успешно устраняли неисправности на месте, что помогало автомобилистам избежать ненужных трат.

Кстати, их помощь может пригодиться и при ДТП. Аваркомы подскажут, как правильно заполнить Европротокол, вызовут экстренные службы и огородят место происшествия, сохраняя безопасность всех участников движения. Техники прибывают на вызов в течение 10—12 минут, а их услуги совершенно бесплатны.

Добавим, что если спорная ситуация случается на бесплатных дорогах — там, где аварийных комиссаров нет — то к посторонним, выразившим желание помочь, нужно относиться максимально осторожно. Есть подозрение, что вы попали в подставную аварию? Вызывайте сотрудников ГИБДД и ни в коем случае не «решайте вопрос на месте». Сломался автомобиль? Позвоните в любой сервис и проконсультируйтесь. А происходящее, на всякий случай, снимите на смартфон — вдруг потом пригодится.