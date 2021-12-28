Мошенники придумали новую схему «развода» по ОСАГО

По данным ВВС, за первые девять месяцев 2021-го полиция приняла 7150 заявлений от мошенников, планировавших взыскать со страховых компаний более 3,7 млн. рублей. И в большинстве случаев схема строилась вокруг ОСАГО (89% от всех обращений). Ожидается, что по итогам года число заявлений вырастет до 10 000. Это много, но все же меньше, чем в 2018-м (13 400 ед.) или в 2019-м (12 500 ед.).

Активнее всего мошенники обращаются к правоохранителям в Южном, Центральном и Приволжском округах. Остро проблема стоит и на Дальнем Востоке, в частности в Приморском крае, который возглавил рейтинг регионов РСА по рискам недобросовестных действий, связанных с ОСАГО.

В ходе пресс-конференции эксперты также предупредили о широком распространении новой схемы «развода» по ОСАГО, когда мошенники устраивают реальную аварию на «глазах» видеорегистратора, что вынуждает страховщиков выплачивать компенсации. Но как с ними бороться, в ВСС пока не знают.

— Мошенники играют в ГТА в городе. Рано или поздно это закончится тем, что невинные люди начнут погибать. Теперь это не просто незаконный способ зарабатывания денег, это общественно опасное деяние, которое может повлечь за собой травмы и смерти добросовестных граждан, — сказал Александр Акимов, начальник отдела информационно-технического обеспечения Департамента безопасности САО «РЕСО-Гарантия».