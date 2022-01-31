Китайцам доверят строить платные дороги в России

Сейчас пакет документов находится на рассмотрении в министерстве экономического развития Приморского края, сообщают «Ведомости». В строительстве ВКАД также хотят поучаствовать Газпромбанк и группа «Бамтоннельстрой-мост».

Общая протяженность магистрали составит около 30 километров. Сначала планируется возвести десятикилометровый участок от острова Русский через остров Елены до Казанской улицы на полуострове Шкота. Проезд по новое дороге будет платным.

И продолжая тему платных дорог. «Автодор» недавно объявил, когда грандиозная мегатрасса М12 поедет «насквозь». Портал «АвтоВзгляд» не только выяснил дату ее открытия, но и узнал, как продвигается возведение магистрали.