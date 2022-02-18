На трассе М11 «Нева» начали строить съезд на ЦКАД

Госкомпания «Автодор» наконец приступила к строительству недостающего съезда с трассы М11 «Нева» на ЦКАД — подготовительные работы уже ведутся. Сейчас дорожники организовывают подъездные пути и строительные городки, доставляют необходимые материалы. В рамках возведения эстакады протяженностью 650 м даже погружены пробные сваи двух опор.

Общая длина долгожданного съезда составит 1,2 км. и он существенно упростит жизнь водителей, едущих по направлению из Санкт-Петербурга в ту или иную сторону ЦКАД, а заодно и разгрузит «Малую бетонку», позволив увести с нее часть транзитных потоков.

Правда, случится это не так, чтобы скоро. Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в ГК «Автодор», съезд с М11 «Нева» на ЦКАД введут в эксплуатацию не раньше 2023 года.