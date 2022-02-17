Ты просто космос-бас: первый тест-драйв новейшего минивэна Hyundai Staria

С появлением «Старии» предок Hyundai H-1 (Startex) уходит на заслуженный отдых, и лить слезы по нему мы не будем. Все-таки машину выпускали с 2007 года, и по нынешним меркам она уже устарела. Что касается новичка, то к его проектированию корейцы подошли основательно. Hyundai Staria построили на модульной платформе N3, особенность которой передняя силовая структура, распределяющая энергию удара при аварии в трех направлениях. Уровень безопасности также стал выше за счет усиленных стальных элементов кузова.
В остальном — каноны легковые: поперечное расположение силового агрегата, передний привод (но полный тоже есть) и независимые подвески. При этом Staria оказалась крупнее H-1. Скажем, колесная база увеличилась на целых 73 мм (до 3273 мм), длина — на 103 мм (до 5253 мм), а высота на 65 мм (до 1990 мм).
Все перечисленные сухие цифры абсолютно не передают впечатления от внешности машины. В Сочи, где проходил премьерный тест-драйв, на «Старию» сворачивали головы и даже называли электромобилем. Забегая вперед скажу, что моторы у модели только традиционные, и никаких электрических версий в России не будет и в помине.
Внешность — главное
Круче всего минивэн смотрится вечером. Тогда в глаза бросается длинная горизонтальная полоска ходовых огней, которая проходит через всю переднюю часть. Ниже расположены блок-фары, причем, в зависимости от версии, их дизайн и форма разнятся. По иному выглядит и решетка радиатора. Нет смысла описывать дизайн словами, лучше посмотрите на фото. У бизнес-шаттла оптика крупнее, а дизайн решетки радиатора напоминает кроссовер Santa Fe. 8-местный минивэн отличается более компактными фарами и решеткой с крупной сеткой.
Сзади — огромные фонари, словно разделенные на множество крохотных кубиков. Кароче говоря, красиво и оригинально. Дизайн — самая сильная сторона автомобиля, и тут у корейцев большое преимущество, поскольку все больше покупателей выбирает автомобиль именно глазами.
Внутри правит минимализм, но и у него него свой стиль. Графическая приборка диагональю 10,25 дюймов словно выросла из передней панели. Поначалу такое решение кажется странным, но потом привыкаешь. Устраиваясь в водительском кресле, сразу замечаю подстаканник спереди и пару «бардачков» для всякой мелочевки. В маршрутных «Газелях» обычно туда кидают сдачу. Но вряд-ли «Старию» будут использовать, как маршрутное такси. Уж большо богат автомобиль.
В центре передней панели расположен крупный экран (его диагональ — в зависимости от комплектации — 8 или 10,25 дюймов), а под ним россыпь сенсорных клавиш. Есть даже вениляция кресел, а это довольно редкая опция. Еще ниже — кнопочный пульт управления автоматической коробкой передач. Конкретно в случае со «Старией» он смотрится органичнее привычного селектора в виде рукояти.
Трансформер
Помня, что это минивэн, разворачиваюсь назад. Тут, в зависимости от версии, могут стоять, как капитанские кресла на втором ряду, так и привычный диван. В последнем случае, в машину может сесть 8 человек.
Капитанские кресла достойны отдельного рассказа. У них 12 регулировок, оттоманки для ног, обогрев и вентиляция. Конечно же, есть и отдельные подлокотники. В общем, ехать удобно, тем более, что есть возможность разложить их как в бизнес-классе авиалайнера.
8-местный вариант — настоящий трансформер. Конечно, с таким количеством мест его объем багажника сильно ограничен, но у второго и третьего рядов есть салазки, с помощью которых сиденья можно двигать на 160 и 300 мм соответственно. Так что крупные чемоданы назад влезут. Все спинки складываются, образуя ровный пол, так что внутрь поместится даже очень крупный длинномер.
Ключ на старт!
Нашим покупателям приготовили два мотора: 4-цилиндровый турбодизель объемом 2,2 литра и мощностью 177 л. с., а также атмосферный 3,5-литровый V6 отдачей 249 л. с. Первый агрегат знаком по кроссоверу Hyundai Palisade, а второй — по Santa Fe. В пару к моторам приписан 8-диапазонный «автомат». Привод по умолчанию передний, но для дизельной версии в качестве опции доступна фирменная полноприводная трансмиссия HTRAC с возможностью блокировки муфты.
Недостатка тяги у моторов нет. Оба бодры и веселы на разгоне, да и «автомат» настроен так, что не сдерживает порыв водителя поддать газку. Пухлым рулем приятно работать. Он в меру точный, впрочем большего и не требуется. Все же это минивэн. Что касается подвески, то она настроена под ровный асфальт, и на ухабах хотелось бы чуточку помягче.
У меня возникли вопросы к системе навигации. Штатный «поводырь» показывает дорогу так, что часто путаешься, и проезжаешь нужный поворот. В этот момент размера экрана не хватает, особенно, по высоте.
Кстати, у «Старии» внушительный набор помощников водителю. Система удержания автомобиля в полосе настойчиво поворачивает руль на довольно приличный угол, чтобы автомобиль вписался в поворот. Не теряет из «вида» впереди идущий автомобиль и адаптивный круиз-контроль. А вот к фирменной системе обзора слепых зон я так, увы, и не привык. Мне все же легче ориентироваться по зеркалам, тем более, что тут они довольно крупные.
Грузовик
Кроме пассажирских версий, корейцы хотят начать продажи и 3-местного фургона. Его можно будет заказать только с дизельным мотором и передним приводом. Помимо «автомата» комтрансу предложат и 6-ступенчатую «механику». Уже объявлено, что максимальная грузоподъемность грузовичка составляет 1,1 тонны, а кузов вмещает 3 европалеты. Цена — от 2 149 000 рублей.
Предложение неплохое, но мы привыкли, что развозные машины заказывают у нас с неокрашенными бамперами и в простых комплектациях. А у «Старии» оптика расположена низко, и это повышает риск ее повреждения при маневрах. Здесь корейцы рискуют, но посмотрим, оправдается ли риск.
Стоимость запуска
Что касается цен на пассажирские версии, то 8-местный минивэн продают минимум за 2 999 000 рублей, а бизнес-шаттл обойдется в 4 049 000 рублей. «Прайсы» более, чем реальные, так что корейцы могут занять свою нишу в узком сегменте рына минивэнов. Тем более, что цена на немецкие модели сейчас и вовсе улетела в космос. Значит для «Старии» открывается возможность сделать гравитационный прыжок, и космический дизайн определенно должден ей в этом помочь.