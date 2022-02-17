Ты просто космос-бас: первый тест-драйв новейшего минивэна Hyundai Staria

С появлением «Старии» предок Hyundai H-1 (Startex) уходит на заслуженный отдых, и лить слезы по нему мы не будем. Все-таки машину выпускали с 2007 года, и по нынешним меркам она уже устарела. Что касается новичка, то к его проектированию корейцы подошли основательно. Hyundai Staria построили на модульной платформе N3, особенность которой передняя силовая структура, распределяющая энергию удара при аварии в трех направлениях. Уровень безопасности также стал выше за счет усиленных стальных элементов кузова.

В остальном — каноны легковые: поперечное расположение силового агрегата, передний привод (но полный тоже есть) и независимые подвески. При этом Staria оказалась крупнее H-1. Скажем, колесная база увеличилась на целых 73 мм (до 3273 мм), длина — на 103 мм (до 5253 мм), а высота на 65 мм (до 1990 мм).

Все перечисленные сухие цифры абсолютно не передают впечатления от внешности машины. В Сочи, где проходил премьерный тест-драйв, на «Старию» сворачивали головы и даже называли электромобилем. Забегая вперед скажу, что моторы у модели только традиционные, и никаких электрических версий в России не будет и в помине.