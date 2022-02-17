Ты просто космос-бас: первый тест-драйв новейшего минивэна Hyundai Staria

Фото "АвтоВзгляд"
Hyundai Staria ждали уже давно, и вот сменьщик Hyundai H-1, наконец, появился в России, да еще в трех версиях. С парой самых популярных из них познакомился портал «АвтоВзгляд». Спешим поделиться с вами первыми впечатлениями о новинке.
Максим Гомянин

С появлением «Старии» предок Hyundai H-1 (Startex) уходит на заслуженный отдых, и лить слезы по нему мы не будем. Все-таки машину выпускали с 2007 года, и по нынешним меркам она уже устарела. Что касается новичка, то к его проектированию корейцы подошли основательно. Hyundai Staria построили на модульной платформе N3, особенность которой передняя силовая структура, распределяющая энергию удара при аварии в трех направлениях. Уровень безопасности также стал выше за счет усиленных стальных элементов кузова.

В остальном — каноны легковые: поперечное расположение силового агрегата, передний привод (но полный тоже есть) и независимые подвески. При этом Staria оказалась крупнее H-1. Скажем, колесная база увеличилась на целых 73 мм (до 3273 мм), длина — на 103 мм (до 5253 мм), а высота на 65 мм (до 1990 мм).

Все перечисленные сухие цифры абсолютно не передают впечатления от внешности машины. В Сочи, где проходил премьерный тест-драйв, на «Старию» сворачивали головы и даже называли электромобилем. Забегая вперед скажу, что моторы у модели только традиционные, и никаких электрических версий в России не будет и в помине.

Фото: Hyundai

Внешность — главное

Круче всего минивэн смотрится вечером. Тогда в глаза бросается длинная горизонтальная полоска ходовых огней, которая проходит через всю переднюю часть. Ниже расположены блок-фары, причем, в зависимости от версии, их дизайн и форма разнятся. По иному выглядит и решетка радиатора. Нет смысла описывать дизайн словами, лучше посмотрите на фото. У бизнес-шаттла оптика крупнее, а дизайн решетки радиатора напоминает кроссовер Santa Fe. 8-местный минивэн отличается более компактными фарами и решеткой с крупной сеткой.

Сзади — огромные фонари, словно разделенные на множество крохотных кубиков. Кароче говоря, красиво и оригинально. Дизайн — самая сильная сторона автомобиля, и тут у корейцев большое преимущество, поскольку все больше покупателей выбирает автомобиль именно глазами.

Внутри правит минимализм, но и у него него свой стиль. Графическая приборка диагональю 10,25 дюймов словно выросла из передней панели. Поначалу такое решение кажется странным, но потом привыкаешь. Устраиваясь в водительском кресле, сразу замечаю подстаканник спереди и пару «бардачков» для всякой мелочевки. В маршрутных «Газелях» обычно туда кидают сдачу. Но вряд-ли «Старию» будут использовать, как маршрутное такси. Уж большо богат автомобиль.

В центре передней панели расположен крупный экран (его диагональ — в зависимости от комплектации — 8 или 10,25 дюймов), а под ним россыпь сенсорных клавиш. Есть даже вениляция кресел, а это довольно редкая опция. Еще ниже — кнопочный пульт управления автоматической коробкой передач. Конкретно в случае со «Старией» он смотрится органичнее привычного селектора в виде рукояти.

Фото: Hyundai

Трансформер

Помня, что это минивэн, разворачиваюсь назад. Тут, в зависимости от версии, могут стоять, как капитанские кресла на втором ряду, так и привычный диван. В последнем случае, в машину может сесть 8 человек.

Капитанские кресла достойны отдельного рассказа. У них 12 регулировок, оттоманки для ног, обогрев и вентиляция. Конечно же, есть и отдельные подлокотники. В общем, ехать удобно, тем более, что есть возможность разложить их как в бизнес-классе авиалайнера.

8-местный вариант — настоящий трансформер. Конечно, с таким количеством мест его объем багажника сильно ограничен, но у второго и третьего рядов есть салазки, с помощью которых сиденья можно двигать на 160 и 300 мм соответственно. Так что крупные чемоданы назад влезут. Все спинки складываются, образуя ровный пол, так что внутрь поместится даже очень крупный длинномер.

Фото: Hyundai

Ключ на старт!

Нашим покупателям приготовили два мотора: 4-цилиндровый турбодизель объемом 2,2 литра и мощностью 177 л. с., а также атмосферный 3,5-литровый V6 отдачей 249 л. с. Первый агрегат знаком по кроссоверу Hyundai Palisade, а второй — по Santa Fe. В пару к моторам приписан 8-диапазонный «автомат». Привод по умолчанию передний, но для дизельной версии в качестве опции доступна фирменная полноприводная трансмиссия HTRAC с возможностью блокировки муфты.

Недостатка тяги у моторов нет. Оба бодры и веселы на разгоне, да и «автомат» настроен так, что не сдерживает порыв водителя поддать газку. Пухлым рулем приятно работать. Он в меру точный, впрочем большего и не требуется. Все же это минивэн. Что касается подвески, то она настроена под ровный асфальт, и на ухабах хотелось бы чуточку помягче.

У меня возникли вопросы к системе навигации. Штатный «поводырь» показывает дорогу так, что часто путаешься, и проезжаешь нужный поворот. В этот момент размера экрана не хватает, особенно, по высоте.

Кстати, у «Старии» внушительный набор помощников водителю. Система удержания автомобиля в полосе настойчиво поворачивает руль на довольно приличный угол, чтобы автомобиль вписался в поворот. Не теряет из «вида» впереди идущий автомобиль и адаптивный круиз-контроль. А вот к фирменной системе обзора слепых зон я так, увы, и не привык. Мне все же легче ориентироваться по зеркалам, тем более, что тут они довольно крупные.

Фото: АвтоВзгляд

Грузовик

Кроме пассажирских версий, корейцы хотят начать продажи и 3-местного фургона. Его можно будет заказать только с дизельным мотором и передним приводом. Помимо «автомата» комтрансу предложат и 6-ступенчатую «механику». Уже объявлено, что максимальная грузоподъемность грузовичка составляет 1,1 тонны, а кузов вмещает 3 европалеты. Цена — от 2 149 000 рублей.

Предложение неплохое, но мы привыкли, что развозные машины заказывают у нас с неокрашенными бамперами и в простых комплектациях. А у «Старии» оптика расположена низко, и это повышает риск ее повреждения при маневрах. Здесь корейцы рискуют, но посмотрим, оправдается ли риск.

Стоимость запуска

Что касается цен на пассажирские версии, то 8-местный минивэн продают минимум за 2 999 000 рублей, а бизнес-шаттл обойдется в 4 049 000 рублей. «Прайсы» более, чем реальные, так что корейцы могут занять свою нишу в узком сегменте рына минивэнов. Тем более, что цена на немецкие модели сейчас и вовсе улетела в космос. Значит для «Старии» открывается возможность сделать гравитационный прыжок, и космический дизайн определенно должден ей в этом помочь.

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17 февраля 2022
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