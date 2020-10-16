Как на самом деле в России проверяют прочность автомобильных мостов

Процедура, по сути, проходит в два этапа, где первый — это статический тест. Дорожники расставляют на проезжей части от 4 до 10 груженых песком самосвалов, чей суммарный вес достигает 300—350 тонн. Сколько именно машин выйдет на дорогу на том или ином объекте, зависит от максимальной критической нагрузки, предусмотренной проектом сооружения.

Кстати, не все искусственные сооружения подвергаются проверкам — лишь те, чья протяженность руслового пролета составляет более 60 метров.

В нашем случае с переправой над каналом имени Москвы автомобилей было 10. Сначала на мост заехали четыре грузовика, через некоторое время — появились еще шесть. Перед водителями стояла задача остановиться в самых «неблагоприятных» сечениях, отмеченных линиями на асфальте, чтобы операторы, расположившиеся с необходимой аппаратурой под эстакадой, зафиксировали все данные.