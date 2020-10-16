Как на самом деле в России проверяют прочность автомобильных мостов

Уже совсем скоро — в конце октября или начале ноября — по ЦКАД-3 проедут первые автомобили. Трасса почти готова: осталось внести последние штрихи и завершить тестовые испытания искусственных сооружений, которых на этом пусковом комплексе целых 69. В их числе — 5 экодуков (переходов для диких животных), 47 путепроводов и 17 мостов, включая переправу через Москву-реку.
Именно на примере последнего объекта — ставшего, к слову, одним из самых важных и сложных на всей ЦКАД — ГК «Автодор» продемонстрировала журналистам процесс испытания сооружений на прочность.
Процедура, по сути, проходит в два этапа, где первый — это статический тест. Дорожники расставляют на проезжей части от 4 до 10 груженых песком самосвалов, чей суммарный вес достигает 300—350 тонн. Сколько именно машин выйдет на дорогу на том или ином объекте, зависит от максимальной критической нагрузки, предусмотренной проектом сооружения.
Кстати, не все искусственные сооружения подвергаются проверкам — лишь те, чья протяженность руслового пролета составляет более 60 метров.
В нашем случае с переправой над каналом имени Москвы автомобилей было 10. Сначала на мост заехали четыре грузовика, через некоторое время — появились еще шесть. Перед водителями стояла задача остановиться в самых «неблагоприятных» сечениях, отмеченных линиями на асфальте, чтобы операторы, расположившиеся с необходимой аппаратурой под эстакадой, зафиксировали все данные.
Вторая часть испытаний — динамическая. В них участвуют те же самые самосвалы, только здесь им нужно проходить искусственно созданную неровность на пролете.
Получить нужную информацию операторам помогают специальные измерители, установленные на опорах и пролетах конструкции. Тензодатчики выявляют напряжение, создаваемое грузовиками, датчики деформации — «перемещение» конструкции под большой массой. Также применяются акселерометры и другие приборы, определяющие важные параметры.
Информация с измерителей поступает в компьютер, выстраивающий модель по полученным значениям. Ее сравнивают с образцовой — это позволяет понять, правильно ли конструкция справляется с нагрузкой, является ли сооружение безопасным и надежным, можно ли вводить участок в эксплуатацию.
Как порталу «АвтоВзгляд» объяснил руководитель проекта ЦКАД-3 государственной компании «Автодор» Виталий Шмаров, любая конструкция проектируется с определенным запасом прочности, поэтому сложно нагрузить дорогу таким образом, чтобы показатели достигли критических значений. А потому и мостовой переход через Москву-реку вполне ожидаемо прошел тесты, проводимые на наших глазах.
Напомним, что ЦКАД-3 новой подмосковной автодороги соединяет трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга», пролегая через Солнечногорский, Дмитровский, Пушкинский, Щелковский, Ногинский районы, а также городской округ Черноголовка. Третий пусковой комплекс — самый протяженный, он насчитывает без малого 106 километров, а это почти треть от всего ЦКАД.
Автодороге присвоена высшая категория 1А «Магистраль» — расчетная скорость движения на трассе, имеющей четыре полосы, достигает 140 км/ч. Впрочем, это не значит, что на ЦКАДе можно будет лихачить, закладывая стрелки спидометра за эти отметки. Максимально разрешенный порог определят позже, перед вводом участка в эксплуатацию, и он, вероятнее всего, не превысит 110 км/ч. По крайней мере на первое время точно.
ЦКАД-3 позволит автомобилистам добираться с севера Подмосковья (трасса М-11) до северо-востока (М-7) чуть меньше, чем за час. Сокращению времени в пути способствует не только отсутствие пробок, пересечений с одноуровневыми дорогами и пешеходных переходов, но и система взимания планы типа «Свободный поток», исключающая необходимость остановки для оплаты проезда.
Да, за проезд по скоростной ЦКАД придется заплатить. Окончательные тарифы пока не объявлены, но по предварительным данным, стоимость километра пути обойдется водителю легкового автомобиля примерно в 2,5 рубля.