«Автодор» начинает строительство платного обхода Твери

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, «Северный обход Твери» будет представлять собой 60-километровый участок дороги высшей технической категории. Проект предусматривает 4 полосы движения (по две в каждом направлении), освещение на всей протяженности трассы, несколько крупных развязок, две площадки для отдыха и 28 искусственных сооружений, в том числе мост через Волгу длиной 740 метров.

Предполагается, что подготовка территорий к строительству новой дороги начнется до конца марта. Движение автомобилей по основному ходу трассы запустят уже в следующем году. А вообще все работы по проекту завершатся в 2024-м. Но это лишь в том случае, если планы не сорвут последствия украинской спецоперации. Ведь дорожники могут столкнуться, например, с нехваткой техники.

Добавим, что открытие последнего фрагмента трассы М-11 «Нева» (сегодня водители вынуждены ехать по старой бесплатной дороге со светофорами, пешеходными переходами и пробками) сократит время в пути между двумя столицами не меньше, чем на час. Однако при этом поездки станут дороже. Но насколько конкретно, говорить преждевременно.