Как с помощью пылесоса сэкономить на техобслуживании автомобиля

Вот история, которая произвошла на днях с одним автолюбителем. Он решил поехать к официальному дилеру на плановое ТО-3 своего BMW третьей серии, и дилер запросил за работы около 50 000 рублей. Для сравнения: раньше за эти же услуги мастера брали в районе 20 000 рублей. Несогласившись с таким космическим ценником, водитель поехал по автомагазинам, но цены на запчасти, конечно же, снова удивили. Например, фирменный воздушный фильтр стоил 15 000 рублей, а аналогов не было.

Из-за такого подорожания всего и вся мы решили вспомнить дедовские методы, которые отлично работали много лет назад. Они помогут и сейчас. Например, для очисти воздушного фильтра идеально подойдет обычный домашний пылесос. Для начала нужно извлечь фильтр и почистить пылесосом грязь, которая скопилась в его пластиковом корпусе. Затем пропылесосить сам фильтрующий элемент. Кстати, этот метод оказывается гораздо безопаснее, нежели промывка фильтра. Но если решили все же помыть его, то помните, что сырой «расходник» ни в коем случае нельзя устанавливать в корпус. Для начала дайте ему высохнуть.