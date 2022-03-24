Как с помощью пылесоса сэкономить на техобслуживании автомобиля

Вот история, которая произвошла на днях с одним автолюбителем. Он решил поехать к официальному дилеру на плановое ТО-3 своего BMW третьей серии, и дилер запросил за работы около 50 000 рублей. Для сравнения: раньше за эти же услуги мастера брали в районе 20 000 рублей. Несогласившись с таким космическим ценником, водитель поехал по автомагазинам, но цены на запчасти, конечно же, снова удивили. Например, фирменный воздушный фильтр стоил 15 000 рублей, а аналогов не было.
Из-за такого подорожания всего и вся мы решили вспомнить дедовские методы, которые отлично работали много лет назад. Они помогут и сейчас. Например, для очисти воздушного фильтра идеально подойдет обычный домашний пылесос. Для начала нужно извлечь фильтр и почистить пылесосом грязь, которая скопилась в его пластиковом корпусе. Затем пропылесосить сам фильтрующий элемент. Кстати, этот метод оказывается гораздо безопаснее, нежели промывка фильтра. Но если решили все же помыть его, то помните, что сырой «расходник» ни в коем случае нельзя устанавливать в корпус. Для начала дайте ему высохнуть.
Точно такие же процедуры можно проделать и с фильтром салона. К тому же, он стоит много дороже, чем «воздушник». При этом чистить его легче просто потому, что на него летит меньше грязи. При этом надо помнить, что вытаскивать фильтр нужно аккуратно, иначе велик риск его порвать или сильно помять. А это очень нежелательно, ведь тогда грязь будет через разрывы попадать в салон. А что касается масляного фильтра, то его однозначно необходимо менять. Вариантов сэкономить, увы, здесь нет.
Идем дальше. Пылесос отлично подойдет для очисти радиатора. Нужна лишь тонкая насадка, чтобы она проникала между сотами решетки радиатора. Так можно быстро убрать с поверхности пыльцу и пух. Главное не переусердствовать, инче можно загнуть нежные соты радиатора.
А еще пылесос пригодится для того, чтобы в процессе замены свечей собирать мусор из свечных колодцев. Таким образом, грязь не попадет в цилиндры и не оставит там задиров. А это продлит ресурс мотора.