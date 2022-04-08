В России никогда не строили столько качественных дорог как сейчас

Об этом во время отчета перед депутатами Госдумы рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Причины успеха — в опережающем финансировании и гибком управлении вложениями. Так, за год на внеочередные ремонты было выделено почти 425 млрд. рублей.

Любопытно, что до 2024 года включительно на опережающие темпы ремонта решено выделить 163 млрд. «целковых». Плюс нашлись дополнительные 120 млрд, которые будут переданы дорожникам в течение ближайших месяцев.

И продолжая дорожную тему. Грядущий сезон отпусков будет особенным, ведь многие россияне, лишившись других альтернатив, наверняка захотят отдохнуть на российском юге. Понимая это, дорожники начинают сезон ремонтов на трассе М4 «Дон» раньше, чем обычно.