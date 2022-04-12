Госдума готова отменить плату за проезд по федеральным трассам

Группа депутатов Госдумы подготовила и внесла на рассмотрение коллег законопроект, подразумевающий отмену системы «Платон». Она собирает с владельцев большегрузов деньги за проезд по федеральным дорогам общего пользования. На данный момент тариф составляет 2,54 рубля за каждый километр. Средства, собранные с владельцев большегрузов, идут в дорожные фонды.

В пояснительной записке к законопроекту об отмене «Платона» сказано, что из-за санкционного давления российские транспортники несут повышенные расходы. «Отмена системы по взиманию платы за проезд большегрузных автомобилей, в первую очередь, снизит издержки на транспортировку продуктов питания, будет способствовать сдерживанию роста цен на продовольствие и облегчит его поставки в российские регионы», — считают авторы новеллы.

Это, по их мнению, «снизит нагрузку на доходы граждан России». Ожидается, что комитет Госдумы по бюджету и налогам до 18 мая соберет предложения и замечания к законопроекту и к июню текущего года подготовит его рассмотрение в первом чтении.