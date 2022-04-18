На трассах М11 и М4 увеличили скоростной режим

Фото: Автодор.
С середины апреля водители легковых автомобилей смогут развивать скорость в 130 км/ч на нескольких отрезках трасс «Дон» и «Нева». Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.
Алексей Кованов

С ноября прошлого года на трассе М11 максимальная разрешенная скорость составляла 110 км/ч, чтобы обеспечить безопасность автомобилистов в зимний период. С 18 апреля «Неву» от 59-го километра в Московской области до Санкт-Петербурга «разгонят» до 130.

Кроме того, с 16 апреля повышенный скоростной режим вводится на участке с 517-го по 544-й километр трассы М4 «Дон» в обход Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области. Разрешенная скорость здесь также вырастет со 110 до 130 км/ч.

  • Фото: Автодор.
  • Фото: Автодор.

Эти участки М11 «Нева» и М4 «Дон» соответствуют высшей технической категории 1А. Соответственно, на них нет ни пешеходных переходов, ни одноуровневых развязок, поэтому повышать «максимулку» можно без какого-либо ущерба для дорожной безопасности.

Кроме того, трассы оборудованы системами управления дорожным движением — камерами видеонаблюдения, детекторами транспорта, ассистентом обнаружения инцидентов и метеостанциями. Об изменениях погоды или схемы движения водителей оперативно предупреждают специальные табло.

Кстати, в летний период от МКАД по обходу Одинцова до 65-го километра трассы М1 «Беларусь» легковым автомобилям разрешат разгоняться до 110 км/ч. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», повышение лимита происходит впервые после реконструкции этого отрезка.

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18 апреля 2022
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