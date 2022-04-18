На трассах М11 и М4 увеличили скоростной режим

С ноября прошлого года на трассе М11 максимальная разрешенная скорость составляла 110 км/ч, чтобы обеспечить безопасность автомобилистов в зимний период. С 18 апреля «Неву» от 59-го километра в Московской области до Санкт-Петербурга «разгонят» до 130.

Кроме того, с 16 апреля повышенный скоростной режим вводится на участке с 517-го по 544-й километр трассы М4 «Дон» в обход Новой Усмани и Рогачевки в Воронежской области. Разрешенная скорость здесь также вырастет со 110 до 130 км/ч.