В Москве начали перекрывать улицы из-за подготовки к параду Победы

В ночь на 21 апреля в Москве начались репетиции парада в честь 77-летия победы СССР в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в столичном Депрансе.
Перекрытия, в ходе которых по городу будет передвигаться военная техника, будут происходить преимущественно глубокой ночью.
Однако 25 апреля проезд закроют в районе Тверской уже начиная с 21.00. Ниже приведено полное расписание перекрытий на ближайшие ночи.
Прекращается движение транспорта 21—22 апреля с 23:00 до 02:00 часов: по 1-ому Силикатному проезду от Звенигородского шоссе до 2-го Силикатного проезда, по 2-ому Силикатный проезду, по 3-ому Силикатный проезду, по Звенигородскому шоссе, по улице Красная Пресня, по улице Баррикадная, по улице Садовая-Кудринская, по улице Большая Садовая, по Триумфальной площади, по улице 1-ая Тверская-Ямская, по Оружейному переулку, по улице Садовая-Каретная, по Самотечная эстакада, по улице Садовая-Спасская, по улице Садовая-Черногрязская, по улице Земляной Вал от улице Садовой-Черногрязской до Большого Дровяного переулка, по дублеру Земляного Вала от Большого Дровяного переулка до Таганской площади, по Таганской площади, по улице Марксистская, по Волгоградскому проспекту от улицы Абельмановской до Проектируемого проезда № 3502.
25 апреля с 21:00 и до окончания мероприятиязакрыт проезд: по улице Тверская, по улице 1-я Тверская-Ямская, по улице Моховая, по улице Охотный ряд, по улице Большая Никитская.