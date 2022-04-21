В Москве начали перекрывать улицы из-за подготовки к параду Победы

В ночь на 21 апреля в Москве начались репетиции парада в честь 77-летия победы СССР в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в столичном Депрансе.

Перекрытия, в ходе которых по городу будет передвигаться военная техника, будут происходить преимущественно глубокой ночью.

Однако 25 апреля проезд закроют в районе Тверской уже начиная с 21.00. Ниже приведено полное расписание перекрытий на ближайшие ночи.