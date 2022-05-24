В Казахстане начали «кошмарить» российских дальнобойщиков

Однако, по правилам разрешительной системы Казахстана, если груз изначально везет перевозчик из Европы, то он должен везти его до пункта назначения. И когда европейский товар перегружают белорусским или российским дальнобойщикам, то такой грузовик задерживают сотрудники Инспекции транспортного контроля РК. Чтобы автопоезд отпустили, первоначальный перевозчик должен приехать на место задержания (то есть — в Казахстан), где предъявить разрешение на перевозку.

Понятно, что не каждый отправитель товара хочет этим заниматься… Кроме того, на водителей задержанных транспортных средств налагается немалый штраф, который сейчас составляет около 90 000 российских рублей. Наказание для юрлица — уже 220 000 (в пересчете).

Пока заинтересованные стороны решают возникшую проблему, перевозчикам из РФ и РБ рекомендует воздержаться от доставки в Казахстан грузов, которые были перегружены или перецеплены на территории Белорусии.

Нельзя исключать, что таким образом власти Казахстана пытаются насолить российским и белорусским компаниям, которые получают казахстанские номера на большегрузы, чтобы беспрепятственно въезжать в Европу и выезжать оттуда под флагом РК.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM