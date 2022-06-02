Владимир Путин раздал указания по развитию дорожного строительства

– «Считаю, что мы должны… не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно. А именно: за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог страны», — заявил на мероприятии Владимир Путин.

По его мнению, у властей есть для этого весе ресурсы и возможности. Он также подчеркнул, что строительство и реконструкция дорожной сети должны быть «синхронизированы с развитием логистических коридоров, включая международные». Он подтвердил также, что правительство намерено продлить платную трассу М12 Москва — Казань до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Кроме того, Путин пообещал в ближайшее время вплотную заняться вопросом строительства автомобильных дорог на Дальнем Востоке.

Принимавший участие в совещании зампред правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что по итогам пятилетнего плана дорожного строительства планируется построить и реконструировать порядка 4000 километров дорог. На эти цели из бюджета выделят в общей сложности 13,2 трлн рублей.