Дождались: дорожники начали строить обход Твери

В этом месяце планируется возвести несколько искусственных сооружений. Сейчас же идет подготовка перед стартом строительства мостов: их на обходе будет 28. Самым протяженным станет мост через Волгу (738 метров). Он спроектирован так, чтобы обеспечить проход судов, поэтому будет состоять из трех участков: левобережной и правобережной эстакад, а также русловой части.

Кроме этого, северный обход Твери дважды пересечет реку Тверца. Там также запроектированы мосты, но не такие масштабные, как на Волге. Протяженность каждого из них — порядка 200 метров.