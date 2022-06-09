Дождались: дорожники начали строить обход Твери

Фото: Автодор.
На северном обходе Твери на трассе М11 «Нева» стартовали, наконец, монтажные работы. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», более 200 человек и почти 90 единиц техники сейчас занимаются устройством подъездных дорог, организацией технологических баз и заготовкой песка для возведения насыпи.
Алексей Кованов

В этом месяце планируется возвести несколько искусственных сооружений. Сейчас же идет подготовка перед стартом строительства мостов: их на обходе будет 28. Самым протяженным станет мост через Волгу (738 метров). Он спроектирован так, чтобы обеспечить проход судов, поэтому будет состоять из трех участков: левобережной и правобережной эстакад, а также русловой части.

Кроме этого, северный обход Твери дважды пересечет реку Тверца. Там также запроектированы мосты, но не такие масштабные, как на Волге. Протяженность каждого из них — порядка 200 метров.

Фото: Автодор.

Вообще, северный обход Твери обеспечит «бесшовный проезд» по автомагистрали М11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга, сократит время поездки между столицами минимум на час. Это будет четырехполосная трасса протяженностью чуть более 60 километров. Транспортные развязки запланированы по направлениям на Бежецк и Кимры.

Между тем, в Ростовской области заканчивается масштабный ремонт: в конце этой недели дорожники планируют открыть движение по всем 108 километрам ростовского отрезка трассы М4, на которых прошла замена дорожного полотна.

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9 июня 2022
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