Дождались: дорожники начали строить обход Твери

В этом месяце планируется возвести несколько искусственных сооружений. Сейчас же идет подготовка перед стартом строительства мостов: их на обходе будет 28. Самым протяженным станет мост через Волгу (738 метров). Он спроектирован так, чтобы обеспечить проход судов, поэтому будет состоять из трех участков: левобережной и правобережной эстакад, а также русловой части.
Кроме этого, северный обход Твери дважды пересечет реку Тверца. Там также запроектированы мосты, но не такие масштабные, как на Волге. Протяженность каждого из них — порядка 200 метров.
Вообще, северный обход Твери обеспечит «бесшовный проезд» по автомагистрали М11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга, сократит время поездки между столицами минимум на час. Это будет четырехполосная трасса протяженностью чуть более 60 километров. Транспортные развязки запланированы по направлениям на Бежецк и Кимры.
Между тем, в Ростовской области заканчивается масштабный ремонт: в конце этой недели дорожники планируют открыть движение по всем 108 километрам ростовского отрезка трассы М4, на которых прошла замена дорожного полотна.
ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM