Помощник президента Игорь Левитин призвал не перекладывать асфальт

— Очень важно не перекладывать асфальт. Мы уже говорили на конференции по асфальту, что когда перекладывают асфальт, говорят: «Извините, мы не той стороной положили». Я хочу, чтобы вы достойно ответили на новые вызовы, — заявил экс-министр в ходе мероприятия.

В своем выступлении Левитин также сообщил о высокой зависимости российской транспортной отрасли от импортных комплектующих. По его словам, в дорожной технике, используемой в нашей стране, около 50% запчастей — иностранного происхождения.

Напомним, что Международный сибирский транспортный форум начался сегодня 22 июня. Он продлится три дня. В нем примут участие около 5000 специалистов отрасли.

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