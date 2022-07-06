Как доехать от Москвы до Сочи в два раза быстрее

— Время в пути от Джубги до Сочи сократится на пять часов: сейчас люди едут шесть, будут- час. Значит, от Москвы до Джубги — примерно 1400 километров и от Джубги до Сочи 100 километров, итого — 1500 километров. Этот путь со скоростью 100 ким/ч в перспективе можно будет проехать за 15 часов. Сегодня туристы едут сутки, — сообщил Петушенко.

Заметим, что если ехать со скоростью, лишь немногим не доходящей до границ «нештрафуемого» интервала (+20 км/ч к разрешенной), путь из Москвы в Сочи по будущей скоростной трассе займет не более 12 часов.

Однако сроки строительства шоссе Джубга-Сочи пока не определены. Госкомпания планирует утвердить их до конца 2022 года и представить проект руководству страны, сообщает РИА Новости. На данный момент завершены изыскательские работы по маршруту будущего «платника». Его строительство осложняется горным рельефом и необходимостью строительства обходов крупных населенных пунктов на побережье.

Судя по всему, еще до начала реальных работ на скоростной трассе вдоль берега Черного моря, ГК «Автодор» успеет закончить работы по строительству скоростных обходов Ростова и Краснодара.