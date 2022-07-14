Стальная пластина оторвалась от эстакады и воткнулась в лицо водителя легковушки

Поездка по федеральной трассе М5 «Урал» чуть не стала последней в жизни самарского водителя. Инцидент произошел на участке на 1029 км шоссе между Самарой и Тольятти утром 5 июля. В какой-то момент большая железная пластина влетела в лобовое стекло Ford Foсus, за рулем которого ехал пострадавший.
– Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил отбрасывание предмета в виде железной пластины квадратной формы на автомобиль Ford Foсus под управлением водителя 1985 года рождения, — говорится в сообщении самарского ГИБДД.
Увесистая железяка, оказавшаяся, судя по всему, отвалившейся деталью эстакады, раздробила кисть левой руки водителя и врезалась ему в лицо, нанеся тяжелейшую травму костям черепа. Пострадавший сумел остановить свою машину. Позднее его госпитализировали в больницу. Полиция сообщает, что «проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены причины и условия совершения происшествия, степень тяжести вреда здоровью, дана оценка эксплуатационному состоянию участка автомобильной дороги, а также организации, ответственной за его содержание».