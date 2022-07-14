Стальная пластина оторвалась от эстакады и воткнулась в лицо водителя легковушки

фото ФКУ Упрдор "Южный Урал"
Безобразное содержание федеральной автодороги едва не стоило жизни проезжавшему по ней водителю легковушки. К счастью, он отделался лишь тяжелейшими травмами, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Поездка по федеральной трассе М5 «Урал» чуть не стала последней в жизни самарского водителя. Инцидент произошел на участке на 1029 км шоссе между Самарой и Тольятти утром 5 июля. В какой-то момент большая железная пластина влетела в лобовое стекло Ford Foсus, за рулем которого ехал пострадавший.

– Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил отбрасывание предмета в виде железной пластины квадратной формы на автомобиль Ford Foсus под управлением водителя 1985 года рождения, — говорится в сообщении самарского ГИБДД.

фото Shot

Увесистая железяка, оказавшаяся, судя по всему, отвалившейся деталью эстакады, раздробила кисть левой руки водителя и врезалась ему в лицо, нанеся тяжелейшую травму костям черепа. Пострадавший сумел остановить свою машину. Позднее его госпитализировали в больницу. Полиция сообщает, что «проводится административное расследование, в ходе которого будут установлены причины и условия совершения происшествия, степень тяжести вреда здоровью, дана оценка эксплуатационному состоянию участка автомобильной дороги, а также организации, ответственной за его содержание».

вред здоровью, безопасность дорожного движения, бездорожье, дорога, трасса
14 июля 2022
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