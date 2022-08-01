Правительство поднимет максимальную скорость на российских дорогах до 150 км/ч

фото Автодор
Российские власти предполагают, что на строящейся платной дороге М12 максимальная разрешенная скорость может быть установлена выше, чем допускает текущая редакция Правил дорожного движения. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности
Максим Строкер

После ввода в строй платной магистрали М12 Москва-Казань на ней, вероятно, можно будет разгоняться свыше 150 км/ч.

— Там будет средняя скорость до 140 км/ч, а возможно, даже до 150 км/ч. Пока мы базово делаем 120–140 км/ч, но на отдельных участках, возможно, до 150 км/ч, — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Заметим, что с учетом «нештрафуемого» порога в 20 км/ч, при разрешенной скорости в 150 км/ч, автомобили смогут двигаться с фактической скоростью 170 км/ч, не опасаясь штрафов. Таким образом, у автомобилистов появится возможность доезжать от Москвы до Казни менее чем за семь часов. Напомним, что сейчас российские ПДД предусматривают максимально разрешенную скорость для движения по автодорогам не выше уровня в 130 км/ч. Правила дорожного движения утверждаются постановлением првительства России. Не исключено, что ради М12 будет разработана новая редакция ПДД, — с прописанным в ней повышенным порогом «максималки».

В полном объеме движение по М12 начнется, как ожидается, к 2024 году. Ранее сообщалось, что участок новой платной магистрали от ЦКАД до Владимира может быть запущен уже до конца текущего года, сообщает РБК.

платные дороги, дорога
1 августа 2022
329