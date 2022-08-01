Правительство поднимет максимальную скорость на российских дорогах до 150 км/ч

После ввода в строй платной магистрали М12 Москва-Казань на ней, вероятно, можно будет разгоняться свыше 150 км/ч.

— Там будет средняя скорость до 140 км/ч, а возможно, даже до 150 км/ч. Пока мы базово делаем 120–140 км/ч, но на отдельных участках, возможно, до 150 км/ч, — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Заметим, что с учетом «нештрафуемого» порога в 20 км/ч, при разрешенной скорости в 150 км/ч, автомобили смогут двигаться с фактической скоростью 170 км/ч, не опасаясь штрафов. Таким образом, у автомобилистов появится возможность доезжать от Москвы до Казни менее чем за семь часов. Напомним, что сейчас российские ПДД предусматривают максимально разрешенную скорость для движения по автодорогам не выше уровня в 130 км/ч. Правила дорожного движения утверждаются постановлением првительства России. Не исключено, что ради М12 будет разработана новая редакция ПДД, — с прописанным в ней повышенным порогом «максималки».

В полном объеме движение по М12 начнется, как ожидается, к 2024 году. Ранее сообщалось, что участок новой платной магистрали от ЦКАД до Владимира может быть запущен уже до конца текущего года, сообщает РБК.