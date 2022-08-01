Строители М12 придумали, как вдвое ускорить возведение моста через Оку

Как уточняет государственная компания «Автодор», при возведении монолитного пилона русловой опоры муромского моста строители решили применить технологию скользящей опалубки. Это будет первый подобный опыт в практике отечественного мостостроения. Обе стойки пилона сейчас «растут вверх» синхронно, а скорость заливки бетона превышает 2 погонных метра в сутки.

В эксплуатацию мост должен быть сдан до конца 2023 года. Гораздо раньше — уже этой осенью — планируется запустить движение по двадцати шести из тридцати семи километров второго этапа М12. Упомянутый отрезок трассы примет на себя немалую часть трафика, который сейчас идет по Южному обходу города Владимир.

Для этого сейчас укладывается нижний слой покрытия проезжей части толщиной 8 сантиметров. Это один из трех слоев, которые будут обустроены. На третьем этапе также идут работы по укладке асфальтобетона. Всего до конца 2022 года есть планы «закрыть» асфальтом сразу 560 из 811 километров — то есть 70% трассы.

И еще одно любопытное уточнение. В створе будущего «платника» археологам удалось обнаружить древнерусское селище Чаадаево−5. Уникальной особенностью этого населенного пункта оказалась единая комплексная застройка, которая велась по четко продуманному плану.