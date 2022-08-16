На Крымском мосту установлен новый рекорд трафика

Фото: globallookpress.com
Сезон отпусков в самом разгаре. А поскольку выехать за границу сейчас довольно проблематично, большинство наших сограждан отдыхает в России — в частности, в Краснодарском крае и Крыму. При этом многие отправляются в путешествия на своих автомобилях, помогая устанавливать новые рекорды трафика.
Кристина Извекова

Так, 15 августа прежний рекорд трафика был побит на Крымском мосту. По данным ФКУ Упрдор «Тамань», за сутки в обе стороны по нему проехало 38 297 автомобилей. Любопытно, что прошлый пик — а именно 37 374 транспортных средства — был зафиксирован в тех же числах: 16 августа 2020 года.

Напомним, что автомобильную часть самого протяженного моста России (его длина — 19 км) ввели в эксплуатацию в мае 2018-го. С тех пор он принял более 21 млн. машин: в том числе, свыше 3 млн. грузовиков и около 233 000 автобусов.

К слову, тем, кто как раз собирается в автопутешествие на полуостров, следует знать о том, что сейчас у подножья Крымского моста проходит «спецоперация» ГИБДД по выявлению «подозрительных» лиц. Особое внимание придорожные полицейские уделяют машинам с региональными номерами. А подробнее об этом портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.

автопутешествие, туризм, автотуризм, дорога
16 августа 2022
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