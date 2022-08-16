На Крымском мосту установлен новый рекорд трафика

Так, 15 августа прежний рекорд трафика был побит на Крымском мосту. По данным ФКУ Упрдор «Тамань», за сутки в обе стороны по нему проехало 38 297 автомобилей. Любопытно, что прошлый пик — а именно 37 374 транспортных средства — был зафиксирован в тех же числах: 16 августа 2020 года.

Напомним, что автомобильную часть самого протяженного моста России (его длина — 19 км) ввели в эксплуатацию в мае 2018-го. С тех пор он принял более 21 млн. машин: в том числе, свыше 3 млн. грузовиков и около 233 000 автобусов.

К слову, тем, кто как раз собирается в автопутешествие на полуостров, следует знать о том, что сейчас у подножья Крымского моста проходит «спецоперация» ГИБДД по выявлению «подозрительных» лиц. Особое внимание придорожные полицейские уделяют машинам с региональными номерами. А подробнее об этом портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.