Дептранс возвращает искусственные заторы на Волоколамском шоссе в Москве

Именно на Волоколамке в далеком уже 2009-ом Департамент транспорта Москвы под руководством Максима Ликсутова впервые приступил к широкомасштабным ресурсным испытаниям запаса терпения автомобилистов города. Летом того года на Волоколамском шоссе нарисовали первую в столице «выделенку». От шестиполосной дико загруженной в часы пик магистрали в одночасье взяли и «отгрызли» по одной полосе в каждую сторону. Любому, кто после этого попадал сюда, немедленно становилось предельно ясно: выделенную полосу надо срочно ликвидировать. Если, конечно, тебя волнует пропускная способность столичных улиц.

Но Дептранс с удовлетворением наблюдал за мучениями водителей в этом месте аж четыре года — до 2013-го, когда под давлением очевидности «выделенку» все-таки убрали. Автомобилисты вздохнули с облегчением: вернувшиеся в их распоряжение 30% пропускной способности стоили тысяч вздохов. И вот власти решили вернуться сюда с «выделенкой». Теперь выделенные полосы намалеваны на участке между улицами Панфилова и Академика Курчатова. Но это — ладно: тут шоссе недавно расширили до пяти полос в каждую сторону. «Отгрызание» одной напряжет ситуацию с заторами, но не сильно. Хуже другое.