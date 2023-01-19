Дептранс возвращает искусственные заторы на Волоколамском шоссе в Москве

Именно на Волоколамке в далеком уже 2009-ом Департамент транспорта Москвы под руководством Максима Ликсутова впервые приступил к широкомасштабным ресурсным испытаниям запаса терпения автомобилистов города. Летом того года на Волоколамском шоссе нарисовали первую в столице «выделенку». От шестиполосной дико загруженной в часы пик магистрали в одночасье взяли и «отгрызли» по одной полосе в каждую сторону. Любому, кто после этого попадал сюда, немедленно становилось предельно ясно: выделенную полосу надо срочно ликвидировать. Если, конечно, тебя волнует пропускная способность столичных улиц.
Но Дептранс с удовлетворением наблюдал за мучениями водителей в этом месте аж четыре года — до 2013-го, когда под давлением очевидности «выделенку» все-таки убрали. Автомобилисты вздохнули с облегчением: вернувшиеся в их распоряжение 30% пропускной способности стоили тысяч вздохов. И вот власти решили вернуться сюда с «выделенкой». Теперь выделенные полосы намалеваны на участке между улицами Панфилова и Академика Курчатова. Но это — ладно: тут шоссе недавно расширили до пяти полос в каждую сторону. «Отгрызание» одной напряжет ситуацию с заторами, но не сильно. Хуже другое.
«Выделенка» вернулась на отрезок между парком «Покровское-Стрешнево» и тоннелем под «Каналом имени Москвы». Здесь машины после 2013 года могли ехать по трем полосам. Теперь — опять по двум. Вечером затор растянется от сюда аж до «Сокола», полностью парализуя весь этот выезд из центра города… Зато, согласно бравурным расчетам Дептранса, автобусы пойдут аж на 8 минут быстрее! На сколько часов дольше тысячи автомобилистов и их пассажиры станут преодолевать этот же отрезок вылетной магистрали, чиновников-улучшайзеров не колышет.
Умиляет также, что «выделенку» нарисуют даже на разворотной эстакаде над тоннелем «Канала имени Москвы». Утверждается, что благодаря этой мере общественный транспорт начнет проезжать на 1 минуту быстрее. Всерьез это дикое утверждение может воспринять лишь тот, кто по упомянутой эстакаде ни разу не ездил. Для них сообщаем, что увидеть на эстакаде хотя бы 3—4 легковушки одновременно (помимо одинокого автобуса) практически не реально. На ней никогда и никакие машины общественному транспорту не мешали и не мешают сейчас. Единственная внятная причина рисовать в этом месте «выделенку» — чтобы потом повесить полицейскую камеру и штрафовать зазевавшихся водил.