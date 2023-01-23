Правительство отказалось от ремонта сразу нескольких федеральных трасс

Ряд проектов по возведению и модернизации федеральных трасс отложен на несколько лет. Финансирование других вообще оказалось под вопросом. В частности, не стоит более ждать старта работ на обходе подмосковного Орехово-Зуево в 2025 году. Бюджет проекта урезан с 20,5 млрд. до 1,5 млрд. рублей. Фактически деньги выделят только на проектирование. Аналогично власти поступили и с обходом Краснодара. Тут выделяемая сумма усохла с 28,9 млрд. до 1,5 млрд. руб. Питерцам придется и дальше мечтать о второй кольцевой дороге КАД−2. Начало ее проектирования отсрочено аж до 2027 года.

Трансконтинентальная трасса «Меридиан», которая должна соединить Белоруссию и Казахстан, пока строиться не будет — только проектные работы. Создание шоссе между Екатеринбургом и Краснодаром (с заходом в Саратов) тоже переносится на туманное будущее. Кроме того, забыты напрочь все проекты «расшивки» узких мест на трассах «Автодора» в Подмосковье.

Финансирование реконструкции отрезка с 66 по 84-й километр М1 «Беларусь» перенесено с текущего года на 2025-й. А аналогичных работ на участке 65–124-й километр М3 «Украина» — на 2024 год, сообщает «Коммерсант».