Припарковать машину в московских новостройках стало вдвое сложнее

Коэффициент обеспеченности машиноместами на первичном рынке жилья Москвы по сравнению с показателями пятилетней давности упал вдвое. Сейчас одно парковочное место в новостройке приходится в среднем на две квартиры.

— Девелоперы стали строить меньше машиномест. Эта тенденция обусловлена тем, что клиенты медленно их раскупают. Большинство сделок на первичном рынке совершается с ипотечным обременением, поэтому граждане откладывают приобретение парковочных мест и кладовок, — сообщила эксперт рынка недвижимости Надежда Коркка.

Заметим, что в новостройках многих европейских городов (как, кстати, и в Южной Корее) к каждой продаваемой квартире автоматически прилагается машиноместо в многоуровневом паркинге. Это установлено на законодательном уровне. Во многом благодаря такому порядку, в новых жилых кварталах вы не увидите легковушек, припаркованных у обочин.

В России же компании-застройщики путем «жонглирования» нормативными требованиям «освобождают» себя от необходимости обеспечивать каждую сдаваемую квартиру в новостройке как минимум одним парковочным местом. Зато не забывают продавать машиноместа во все-таки построенных паркингах по постоянно растущим ценам. С 2020 года средняя цена машиноместа в новостройке Москвы поднялась на 39% — до 2,2 млн. рублей.