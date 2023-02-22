В России снова подорожал проезд по платным дорогам

Так, теперь полный проезд по автодороге М4 «Дон» (то есть путешествие от Москвы до Краснодара) обойдется водителю на легковом автомобиле в 2855 или 3510 рублей — в зависимости от дня недели. А по 70-километровому платному участку трассы М3 «Украина» — от 200 до 260 целковых.

Что касается М11 «Нева», то там «подорожал» фрагмент от Солнечногорска до Твери — отныне автомобилисту придется заплатить за проезд по нему 390 рублей. А вояж от Твери до Санкт-Петербурга выудит из кошелька 2000 — 2100 «деревянных». На М1 «Беларусь» убрали тарификацию по дням, и теперь там единый прайс — 140 рублей за 33,5 километра.

Стоимость проезда по участку трассы М12 Москва-Казань от ЦКАД до города Орехово-Зуево поднялась до 99 рублей, а от Петушков до Гусь-Хрустального — до 375 целковых. Что же до ЦКАД, то полный круг по платной 260-километровой дороге (от М10 «Россия» до д. Лисинцево Наро-Фоминского района) теперь обойдется в 1565 рублей.

Остается лишь добавить, что программа лояльности, благодаря которой можно экономить до 15% при расчете за проезд по трассам «Автодора» транспондером T-pass, продолжает действовать. На многих участках по-прежнему доступны и абонементы.