Власти введут новые штрафы за «безбилетный» проезд по платным дорогам

Когда в России начали использовать безбарьерную систему взимания платы «Свободный поток» (осенью 2020 года вместе с открытием первого скоростного участка ЦКАД), появилась острая необходимость в корректировке КоАП и введении нового штрафа — для тех, кто, прокатившись по платной дороге, бессовестно «забил» на свой долг. И его ввели: 1500 рублей для легковых автомобилей и 5000 целковых для грузовых.

Минувшим летом Минтранс РФ предложил чуть изменить ст. 12.21 КоАП — привязать существующую санкцию только к федеральным «платкам», чтобы разборки с «безбилетниками» на региональных и муниципальных трассах оставить местным властям. Предполагалось, что соответствующий законопроект внесут в Госдуму до конца 2022 года, но что-то пошло не по плану, и это случилось только сейчас.

Если в итоге законопроект найдет поддержку, то имеющийся в Кодексе штраф в 1500/5000 рублей останется только на ЦКАД и трассе М12 Москва-Казань — пока только эти две магистрали оборудованы безбарьерной системой взимания платы. А на всех остальных дорогах — например, платных «диаметрах» в двух столицах — появятся другие наказания, которые установят местные правительства.

По мнению экспертов, новые региональные штрафы не превысят существующих федеральных. Но как оно будет на самом деле, мы узнаем позже. В любом случае речь идет не о ближайших месяцах: до момента вступления законопроекта в силу, если такое вообще случится, пройдет еще немало времени.