Депутаты потребовали отменить оплату проезда по «платникам» в сезон отпусков

Из-за всем известных событий в стране и мире львиная доля россиян вынуждена проводить отпуск на черноморском побережье, отправляясь на курорты Краснодарского края и в Крым фактически со всех уголков страны. А с учетом того, что авиасообщение с южными регионами остановлено, наши соотечественники едут к местам отдыха на собственных автомобилях. В минувшем году число автопутешественников выросло на 60%, а в году наступившем эксперты прогнозируют еще больший ажиотаж на дорогах, ведущих к морю.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Кабмин отменить подобное решение. Более того: предоставить льготы для многодетных и инвалидов, а также полностью освободить от оплаты за езду по «платникам» автотуристов в пик сезона отпусков.

— Пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи должны иметь право бесплатно передвигаться по платным трассам. Иначе они просто не потянут драконовские тарифы, и это станет еще одним ярким проявлением острейшего имущественного неравенства, разделяющего страну, — заявил депутат.

Меру, которую предлагает парламентарий, следует ввести хотя бы временно.

— На фоне повышения тарифов проезд по платным трассам уже будет сопоставим со стоимостью билета на самолет! Нужно поощрять внутренний туризм, а не глушить поборами. Для этого необходимо хотя бы временно, до возобновления авиасообщения, отменить плату за проезд для наших граждан, путешествующих на авто к российским курортам, — подытожил Сергей Миронов.